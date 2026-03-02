Для замены американского Paladin: замечена новая колёсная гаубица K9 MH

Источник изображения: topwar.ru

На дорогах Южной Кореи замечена ранее не встречавшаяся самоходная гаубица. По мнению местных обозревателей, она представляет собой модель K9 MH – колёсную версию гусеничной САУ K9.

Концепт K9 MH:

Появление этой системы связывается с намерением армии США перейти на новую артсистему взамен гусеничной M109A7 Paladin, которая в настоящее время выступает в качестве основной. Как предполагается в командовании, переход на колёсную платформу позволит существенно повысить мобильность и манёвренность полевой артиллерии, чтобы она могла соответствовать требованиям современного поля боя, в частности, в короткие сроки менять огневую позицию.

Предполагаемая САУ K9 MH:

Замеченное в Южной Корее изделие размещено на шасси Tatra 8х8. Как утверждают источники в местной прессе, новая гаубица будет доставлена в США, где пройдёт цикл войсковых испытаний, по итогам которых будет принято решение, соответствует ли она предъявляемым армией ТТХ.

САУ K9:

K9 MH предстоит состязаться с другими системами. Итоги конкурса командование намерено подвести в 4-м квартале 2027 финансового года, то есть с июля по сентябрь 2027 года. При этом армия требует, чтобы новое изделие не уступало или даже превосходило по защите гусеничный Paladin.