Эстонская разведка: российская армия меняет свой облик

Источник изображения: topwar.ru

Спустя 4 года войны её предварительные итоги взялась подвести служба внешней разведки Эстонии.

Как отмечается в докладе, российский ВПК с 2022 года существенно нарастил производство. В частности, выпуск артснарядов увеличился в разы. Если в начале Москва достигала роста за счёт введения в строй неиспользуемых мощностей, то последующее расширение уже основывалось на масштабных инвестициях во всю цепочку производства боеприпасов, от металлургии до химической промышленности и окончательной сборки.

Потребление снарядов значительно колебалось во время войны. Весной 2022 года оно достигало 60 тыс. единиц в сутки во время проведения наступательных операций. Постепенно оно стабилизировалось на уровне 10–15 тыс. Важным подспорьем стали запасы, составлявшие, как утверждается, до 20 млн снарядов, ракет и мин.

Источник изображения: topwar.ru

В 2025 году общий объём производства достиг примерно 7 млн боеприпасов: калибра 122 мм, 152 мм и 203 мм – 3,4 млн штук (для артиллерии); 100 мм, 115 мм и 125 мм (для танков и БМП) – 0,8 млн; 122 мм, 220 мм и 300 мм (для РСЗО) – 0,5 млн; 120 мм и 240 мм (для миномётов) – 2,3 млн. Приобретение этих боеприпасов в 2025 году обошлось примерно в один триллион рублей (€10,9 млрд). При этом цена за единицу в России в несколько раз меньше, чем в западных странах.

Согласно подсчётам эстонской разведки, РФ с 2023 года импортировала из Ирана и КНДР 5-7 млн единиц боеприпасов. Данный завоз наряду с развёртыванием собственного производства позволил даже пополнить стратегические резервы. При этом осуществляется дальнейшее расширение производства:

Восстановление и поддержание этих резервов остаются ключевым элементом подготовки к потенциальным будущим конфликтам.

Источник изображения: topwar.ru

Другим важнейшим направлением развития войск является значительный прогресс, достигнутый в области беспилотных систем. В 2025 году был создан отдельный род войск. Реформа должна привести к формированию примерно 190 батальонов беспилотных систем. Подспорьем для неё должен стать запуск особого национального проекта, направленного на подготовку 1 млн специалистов к 2030 году. Это создаст долгосрочную кадровую базу, включающую операторов, разработчиков, конструкторов авионики, специалистов по передаче данных и экспертов по ИИ.

Оценивая ситуацию в области безопасности, эстонская разведка считает, что Россия не намерена в ближайшие годы атаковать какое-либо государство-член НАТО. По её мнению, это вызвано тем, что Европа консолидировалась в оборонной сфере, что «заставляет Кремль очень тщательно обдумывать риски»:

Однако военные реформы, меняя облик российской армии, в ближайшие годы повысят боеспособность ВС РФ. Для поддержания баланса сил необходимо продолжать инвестировать в оборону. Расчёты всегда должны быть в пользу альянса.
