«Вызов американскому Patriot»: Германия показала ЗРК IRIS-T SLM/X

Источник изображения: topwar.ru

Компания Diehl Defence (Германия) показала зенитно-ракетный комплекс IRIS-T SLM/X с дальностью действия 100 км. На продвинутые боевые способности новой системы обратили внимание в европейской прессе, в частности, в издании Euronews:

Она призвана бросить вызов Patriot, став европейским ответом на американский ЗРК.

Новая система включает в себя единую пусковую установку с 8 контейнерами на стандартной 20-футовой раме ISO, способную запускать как перехватчики SLM, так и SLX. Такая конфигурация позволяет использовать разнородные ракеты и работать ПУ на различной дистанции, создавая эшелонированную оборону.

У SLX максимальная дальность стрельбы составляет 100 км, расстояние перехвата (то есть эффективная зона поражения) – 80 км, высота огня 30 км, скорость свыше 4 Мах. Для ЗУР SLM аналогичные характеристики – 60/40/20 км и около 3 Мах соответственно.

ЗРК IRIS-T SLM/X:

Источник изображения: topwar.ru

SLM имеет массу 121 кг, SLX – около 150-170 кг за счёт более габаритного двухрежимного двигателя. Обе ЗУР используют однотипную осколочно-фугасную БЧ весом 11,4 кг с радиолокационным и контактным взрывателями. За наведение отвечает высокоточная ИК-ГСН, в дополнение к которой SLX также обладает РЛ-каналом наведения (так как на дистанции в 80 км тепловой след цели уже слабо различим).

В состав комплекса входят 3 ПУ (каждая по 8 ЗУР), РЛС Hensoldt TRML-4D, КП IBMS-FC.

ПУ с вертикальным запуском оснащена собственной СУО, генератором и антеннами, которые позволяют ей действовать на расстоянии до 20 км от тактического оперативного центра. Время достижения огневой готовности после размещения на позиции составляет 10 мин, а перезарядки – 15 мин.

РЛС Hensoldt TRML-4D 3D с АФАР (из нитрида галлия) работает в G-диапазоне и обеспечивает обзор по азимуту на 360° за счёт вращения антенны. Дальность обнаружения составляет 250 км, а высота – до 30 км. Радар может одновременно отслеживать до 1500 целей в 3D-режиме. Он способен обнаруживать объекты с ЭПР 0,01 м², идентифицировать цели размером с истребитель на расстоянии 120 км и отслеживать сверхзвуковые ракеты на дистанции 60 км.

Как пояснил разработчик, если в ближайшее время появится заказ на IRIS-T SLM/X, то испытания концепта могут быть проведены в 2029 году.