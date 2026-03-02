Войти
Военное обозрение

«Вызов американскому Patriot»: Германия показала ЗРК IRIS-T SLM/X

490
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Компания Diehl Defence (Германия) показала зенитно-ракетный комплекс IRIS-T SLM/X с дальностью действия 100 км. На продвинутые боевые способности новой системы обратили внимание в европейской прессе, в частности, в издании Euronews:

Она призвана бросить вызов Patriot, став европейским ответом на американский ЗРК.

Новая система включает в себя единую пусковую установку с 8 контейнерами на стандартной 20-футовой раме ISO, способную запускать как перехватчики SLM, так и SLX. Такая конфигурация позволяет использовать разнородные ракеты и работать ПУ на различной дистанции, создавая эшелонированную оборону.

У SLX максимальная дальность стрельбы составляет 100 км, расстояние перехвата (то есть эффективная зона поражения) – 80 км, высота огня 30 км, скорость свыше 4 Мах. Для ЗУР SLM аналогичные характеристики – 60/40/20 км и около 3 Мах соответственно.

ЗРК IRIS-T SLM/X:

Источник изображения: topwar.ru

SLM имеет массу 121 кг, SLX – около 150-170 кг за счёт более габаритного двухрежимного двигателя. Обе ЗУР используют однотипную осколочно-фугасную БЧ весом 11,4 кг с радиолокационным и контактным взрывателями. За наведение отвечает высокоточная ИК-ГСН, в дополнение к которой SLX также обладает РЛ-каналом наведения (так как на дистанции в 80 км тепловой след цели уже слабо различим).

В состав комплекса входят 3 ПУ (каждая по 8 ЗУР), РЛС Hensoldt TRML-4D, КП IBMS-FC.

ПУ с вертикальным запуском оснащена собственной СУО, генератором и антеннами, которые позволяют ей действовать на расстоянии до 20 км от тактического оперативного центра. Время достижения огневой готовности после размещения на позиции составляет 10 мин, а перезарядки – 15 мин.

РЛС Hensoldt TRML-4D 3D с АФАР (из нитрида галлия) работает в G-диапазоне и обеспечивает обзор по азимуту на 360° за счёт вращения антенны. Дальность обнаружения составляет 250 км, а высота – до 30 км. Радар может одновременно отслеживать до 1500 целей в 3D-режиме. Он способен обнаруживать объекты с ЭПР 0,01 м², идентифицировать цели размером с истребитель на расстоянии 120 км и отслеживать сверхзвуковые ракеты на дистанции 60 км.

Как пояснил разработчик, если в ближайшее время появится заказ на IRIS-T SLM/X, то испытания концепта могут быть проведены в 2029 году.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
США
Продукция
Patriot ЗРК
Проекты
АФАР
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.03 13:33
  • 14763
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 02.03 12:51
  • 1
Первый российский литограф на 130 нанометров будет готов до конца 2026 года
  • 02.03 05:46
  • 163
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 02.03 01:41
  • 1
В связи с происходящим: комментарий на "Сначала выведут из строя ПРО Москвы: Готов план удара по России. В ответ – ядерный взрыв у берегов Британии?"
  • 01.03 22:08
  • 0
По поводу "СВОЕВРЕМЕННЫЕ СПОРЫ"
  • 01.03 07:47
  • 0
Не в тему сайта, но все-таки не совсем off-top. Комментарий к "Почему в России хоккей честнее и сильнее футбола?"
  • 01.03 01:23
  • 1
Комментарий к "Рютте: НАТО нужно увеличить мощность ПВО в пять раз"
  • 28.02 21:05
  • 0
Комментарий к "Вмятины на атомных подлодках ВМФ России объяснили"
  • 28.02 20:09
  • 0
Комментарий к "В США ужаснулись Ирану в «безвыходном положении»"
  • 28.02 15:48
  • 1
Российский 350-нм фотолитограф оценили в 500 млн рублей
  • 28.02 07:02
  • 0
Комментарий к "Запад растранжирил годы, которые нам пожертвовала Украина (The Times, Великобритания)"
  • 27.02 11:45
  • 1
Забудьте о Гренландии: на этом арктическом острове НАТО Россия уже обосновалась (The Wall Street Journal, США)
  • 27.02 09:07
  • 102
МС-21 готовится к первому полету
  • 27.02 07:24
  • 1
В США оценили крупнейшие танковые силы в мире
  • 27.02 06:59
  • 0
Комментарий к "США обозначили угрозу с воздуха в будущем"