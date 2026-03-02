Войти
Военное обозрение

Украина показала испытания «баллистической ракеты FP-7»

465
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Украинская компания Fire Point, известная скандалами вокруг разработки «оружия возмездия» в лице FP-5 Flamingo и прочими коррупционными схемами, показала испытательный запуск с наземной платформы нового средства поражения, которое было обозначено как «баллистическая ракета FP-7».

Как поясняется, это оружие предназначено для нанесения высокоточных ударов на средних дистанциях. Ранее разработчик заявлял, что дальность полёта FP-7 составит до 200 км, максимальная скорость 1500 м/с, КВО 14 м, масса БЧ 150 кг, продолжительность полёта 250 секунд.

Вряд ли эти характеристики соответствуют действительности, являясь частью очередной пиар-кампании. Так, заявленная предельная скорость полёта в 1500 м/с приближается к гиперзвуку (если она будет достигнута в стратосфере), то есть к 5 Мах.

По словам разработчика, ракета будет иметь модульную полезную нагрузку, что позволит ей выполнять различные задачи, а не только выступать в роли ударного средства. Как утверждается, FP-7 может стать основой для ПВО ВСУ:

Изделие имеет структурное и функциональное сходство с ракетами-перехватчиками российских систем С-300 и С-400, но адаптировано под требования Украины.
Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
С-300
С-400 Триумф
Проекты
ГЗЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.03 13:33
  • 14763
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 02.03 12:51
  • 1
Первый российский литограф на 130 нанометров будет готов до конца 2026 года
  • 02.03 05:46
  • 163
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 02.03 01:41
  • 1
В связи с происходящим: комментарий на "Сначала выведут из строя ПРО Москвы: Готов план удара по России. В ответ – ядерный взрыв у берегов Британии?"
  • 01.03 22:08
  • 0
По поводу "СВОЕВРЕМЕННЫЕ СПОРЫ"
  • 01.03 07:47
  • 0
Не в тему сайта, но все-таки не совсем off-top. Комментарий к "Почему в России хоккей честнее и сильнее футбола?"
  • 01.03 01:23
  • 1
Комментарий к "Рютте: НАТО нужно увеличить мощность ПВО в пять раз"
  • 28.02 21:05
  • 0
Комментарий к "Вмятины на атомных подлодках ВМФ России объяснили"
  • 28.02 20:09
  • 0
Комментарий к "В США ужаснулись Ирану в «безвыходном положении»"
  • 28.02 15:48
  • 1
Российский 350-нм фотолитограф оценили в 500 млн рублей
  • 28.02 07:02
  • 0
Комментарий к "Запад растранжирил годы, которые нам пожертвовала Украина (The Times, Великобритания)"
  • 27.02 11:45
  • 1
Забудьте о Гренландии: на этом арктическом острове НАТО Россия уже обосновалась (The Wall Street Journal, США)
  • 27.02 09:07
  • 102
МС-21 готовится к первому полету
  • 27.02 07:24
  • 1
В США оценили крупнейшие танковые силы в мире
  • 27.02 06:59
  • 0
Комментарий к "США обозначили угрозу с воздуха в будущем"