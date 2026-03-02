Украина показала испытания «баллистической ракеты FP-7»

Источник изображения: topwar.ru

Украинская компания Fire Point, известная скандалами вокруг разработки «оружия возмездия» в лице FP-5 Flamingo и прочими коррупционными схемами, показала испытательный запуск с наземной платформы нового средства поражения, которое было обозначено как «баллистическая ракета FP-7».

Как поясняется, это оружие предназначено для нанесения высокоточных ударов на средних дистанциях. Ранее разработчик заявлял, что дальность полёта FP-7 составит до 200 км, максимальная скорость 1500 м/с, КВО 14 м, масса БЧ 150 кг, продолжительность полёта 250 секунд.

Вряд ли эти характеристики соответствуют действительности, являясь частью очередной пиар-кампании. Так, заявленная предельная скорость полёта в 1500 м/с приближается к гиперзвуку (если она будет достигнута в стратосфере), то есть к 5 Мах.

По словам разработчика, ракета будет иметь модульную полезную нагрузку, что позволит ей выполнять различные задачи, а не только выступать в роли ударного средства. Как утверждается, FP-7 может стать основой для ПВО ВСУ:

Изделие имеет структурное и функциональное сходство с ракетами-перехватчиками российских систем С-300 и С-400, но адаптировано под требования Украины.