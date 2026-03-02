Дочь Ким Чены Ына наряду с генералами осваивала новейшую снайперскую винтовку

Источник изображения: topwar.ru

В Пхеньяне состоялась церемония передачи военному командованию новейших снайперских винтовок. Оружие вручал лично председатель КНДР Ким Чен Ын, который всё чаще на официальных мероприятиях появляется со своей дочерью Ким Чжу Э.

Дочь лидера Северной Кореи теперь и одевается по образу и подобию отца, например, предпочитая кожаные пиджаки и пальто.

Говоря о снайперских винтовках, важно отметить, что разработано это стрелковое оружие Академией национальной обороны КНДР. Снайперская винтовка имеет модульную компоновку. Снабжается планкой Пикатинни и складывающимися ножками. Приклад облегчённый эргономический. Винтовка имеет полимерное покрытие, современную оптику,

Из заявления Ким Чен Ына во время передачи оружейных комплектов:

Это снайперские винтовки нового поколения, которые представляют собой по-настоящему отличное оружие. Этот подарок и есть оценка за тот большой труд всех вас, служащих Отечеству и народу, это и свидетельство абсолютного доверия.

Как сообщает корейская пресса, подарки были вручены члена ЦВК (Центрального военного комитета) партии, высшим командирам видов и родов войск страны, командующим крупными соединениями и членам Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, включая женщин.

Источник изображения: topwar.ru

После вручения подарков все отправились на полигон для пулевой стрельбы. Из новейших снайперских винтовок северокорейской разработки по мишеням стреляли и сам Ким Чен Ын с дочерью.

После стрельбу лидеру КНДР продемонстрировали его результат:

Источник изображения: topwar.ru

Стрельба велась в положении сидя, за столами, на которых винтовки и устанавливались.