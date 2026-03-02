Западные СМИ: ВСУ стали использовать Mirage 2000 как ударный истребитель

Источник изображения: topwar.ru

До сих пор ВСУ использовали истребители Mirage 2000-5, переданные Францией, исключительно как средство ПВО, применяя самолёты для поражения российских беспилотников и ракет. Как принято «без излишней скромности» утверждать в местном командовании, эффективность перехвата при этом составляла якобы «впечатляющие 98%».

Точно неясно, сколько Mirage 2000 получили ВСУ, предположительно 6 единиц. Как утверждается в западных СМИ, один из них на днях нанёс удар по наземным целям, используя управляемые бомбы. При этом обозреватели ссылаются на видео, на котором запечатлено выполнение самолётом манёвра «горка» (набор высоты по крутой дуге). Затем, после обрыва первых кадров, демонстрируется видео полёта двух бомб, которые, как отмечается, относятся к модели AASM Hammer.

AASM Hammer:

Она представляет собой французский высокоточный гибрид бомбы и ракеты, созданный компанией Safran: разработчики прикрутили к обычной свободнопадающей бомбе ГСН и «хвост» с реактивным ускорителем.

В отличие от американских JDAM (которые просто планируют), AASM оборудован твердотопливным двигателем, который позволяет выполнять боеприпасу сложную траекторию полёта, обходя препятствия, и сбрасывать бомбу с малых высот, что снижает риск перехвата средствами ПВО противника. При пуске с большой высоты AASM летит на дальности свыше 70 км, с малой – до 15–20 км.

ГСН AASM представлена 3 типами: в базовом варианте бомбы SBU-38 – GPS и ИНС (наведение по координатам); в версии SBU-54 – лазерное целеуказание (для ударов по движущимся целям); в модификации SBU-64 – тепловизор (самонаведение на финальном этапе). Калибр чаще всего представлен 250 кг, но также имеются версии на 125, 500 и 1000 кг.

Согласно официальным заявлениям, Франция поставляет ВСУ Hammer партиями по 50 штук в месяц. Основными носителями являются советские МиГ-29 и Су-25, которые дооборудовали специальными пилонами. Позже к ним добавились F-16, а затем и Mirage 2000.