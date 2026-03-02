Устранят уязвимость миномётов: США оценивают мобильные комплексы Scorpion Light

Источник изображения: topwar.ru

Американская компания Global Military Products получила от Корпуса морской пехоты США контракт на $4,9 млн на поставку автоматизированной 81-мм миномётной системы Scorpion Light, установленной на шасси MRZR Alpha от Polaris, для проведения полномасштабных огневых испытаний и оценки.

Данный комплекс сочетает в себе компактную, транспортируемую по воздуху платформу 6x6 и 81-мм миномёт с автоматизированной системой наведения и цифровым управлением огнём, что позволяет управлять им одному человеку. Как ожидается, он пойдёт на оснащение малых подразделений КМП, проводящих экспедиционные операции, и будет поставляться на уровне роты и взвода.

Как утверждает разработчик, Scorpion Light может развернуться, произвести 8 выстрелов и уйти с позиции менее чем за 2 минуты. Система позволяет выпустить несколько мин с почти одновременным их попаданием в цель.

Принятие на вооружение Scorpion Light позволит сократить арсенал традиционных буксируемых 81-мм систем, которые требуют значительного расчёта и более длительного времени развёртывания на огневой позиции. Сочетание автоматизации, сокращения численности персонала, цифровой точности и мобильного перемещения устраняет уязвимость традиционных миномётов.

Используемая в системе MRZR Alpha 6×6 представляет собой двухместную платформу с грузоподъёмностью 3600 фунтов (1632,93 кг), из которых 3000 фунтов (1360,78 кг) приходится на грузовой отсек.