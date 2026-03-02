Войти
Полёт вдоль одной оси стрельбы: Швейцария представила многоэлементные патроны

Источник изображения: topwar.ru

Швейцарская компания SwissP Defence (из концерна Beretta Defense Technologies) представила новую линейку специальных боеприпасов SHATTER4K, предназначенных для защиты пехоты от малых и средних беспилотников.

Как утверждается, новые патроны могут использоваться широким рядом существующих штурмовых винтовок и пулемётов без внесения каких-либо изменений в оружие. В настоящее время они доступны в калибрах 5,56х45 и 7,62х51 мм.

По словам разработчика, для повышения вероятности поражения патрон SHATTER4K основан на многоэлементной конструкции (принципе многопульного выстрела). После вылета из дульного среза высвобождаются четыре суббоеприпаса, которые продолжают движение с небольшим рассеиванием вдоль оси стрельбы. Цель данного подхода состоит в том, чтобы увеличить вероятность прямого попадания в манёвренные воздушные цели, такие как мультикоптеры.

Источник изображения: topwar.ru

В отличие от классической дроби, которая при вылете образует расширяющийся во все стороны «конус» поражающих элементов (вверх, вниз, влево, вправо), SHATTER4K работает по принципу эшелонированного или линейного рассеивания – суббоеприпасы движутся цепочкой или очень узким пучком строго вдоль траектории полёта.

Обычная дробь быстро теряет скорость и энергию из-за плохой аэродинамики шариков, в то время как SHATTER4K содержит, по сути, четыре малые пули, которые сохраняют высокую настильность, убойную силу и точность, «накрывая» силуэт дрона, даже если стрелок немного ошибся в определении дистанции или упреждении.

Источник изображения: topwar.ru

Разработчик заявлял только об эффективной дальности огня при применении калибра .50 BMG (12,7х99 мм), ничего не сказав по этому поводу относительно 5,56х45 и 7,62х51 мм. Но, по его словам, дистанция стрельбы намеренно ограничена, чтобы снизить риск сопутствующего ущерба.

По словам представителей компании, в отличие от аналогичных систем, представленных на рынке, применение её патронов для борьбы с БПЛА не приводит к износу ствола:

Наша философия заключается в том, чтобы предлагать эффективные решения, а не экспериментальные концепции.

Новый продукт может заинтересовать американское командование. Так, с 2024 года корпус морской пехоты ведёт поиск многоэлементных боеприпасов калибра от 5,56x45 мм до 40 мм для повышения возможностей защиты пехоты от БПЛА.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Швейцария
Компании
Beretta
Проекты
БПЛА
