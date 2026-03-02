Полёт вдоль одной оси стрельбы: Швейцария представила многоэлементные патроны

Источник изображения: topwar.ru

Швейцарская компания SwissP Defence (из концерна Beretta Defense Technologies) представила новую линейку специальных боеприпасов SHATTER4K, предназначенных для защиты пехоты от малых и средних беспилотников.

Как утверждается, новые патроны могут использоваться широким рядом существующих штурмовых винтовок и пулемётов без внесения каких-либо изменений в оружие. В настоящее время они доступны в калибрах 5,56х45 и 7,62х51 мм.

По словам разработчика, для повышения вероятности поражения патрон SHATTER4K основан на многоэлементной конструкции (принципе многопульного выстрела). После вылета из дульного среза высвобождаются четыре суббоеприпаса, которые продолжают движение с небольшим рассеиванием вдоль оси стрельбы. Цель данного подхода состоит в том, чтобы увеличить вероятность прямого попадания в манёвренные воздушные цели, такие как мультикоптеры.



В отличие от классической дроби, которая при вылете образует расширяющийся во все стороны «конус» поражающих элементов (вверх, вниз, влево, вправо), SHATTER4K работает по принципу эшелонированного или линейного рассеивания – суббоеприпасы движутся цепочкой или очень узким пучком строго вдоль траектории полёта.

Обычная дробь быстро теряет скорость и энергию из-за плохой аэродинамики шариков, в то время как SHATTER4K содержит, по сути, четыре малые пули, которые сохраняют высокую настильность, убойную силу и точность, «накрывая» силуэт дрона, даже если стрелок немного ошибся в определении дистанции или упреждении.



Разработчик заявлял только об эффективной дальности огня при применении калибра .50 BMG (12,7х99 мм), ничего не сказав по этому поводу относительно 5,56х45 и 7,62х51 мм. Но, по его словам, дистанция стрельбы намеренно ограничена, чтобы снизить риск сопутствующего ущерба.

По словам представителей компании, в отличие от аналогичных систем, представленных на рынке, применение её патронов для борьбы с БПЛА не приводит к износу ствола:

Наша философия заключается в том, чтобы предлагать эффективные решения, а не экспериментальные концепции.

Новый продукт может заинтересовать американское командование. Так, с 2024 года корпус морской пехоты ведёт поиск многоэлементных боеприпасов калибра от 5,56x45 мм до 40 мм для повышения возможностей защиты пехоты от БПЛА.