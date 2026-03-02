Войти
Бойцы ВС России назвали характеристики дрона-перехватчика "Воган-9СП-1"

498
0
+2
Российский военнослужащий
Российский военнослужащий.
Источник изображения: © РИА Новости / Станислав Красильников

РИА Новости: морпехи назвали характеристики дрона-перехватчика "Воган-9СП-1"

ДОНЕЦК, 28 фев - РИА Новости. Российский дрон-перехватчик "Воган-9СП-1" способен уничтожать беспилотные цели на высоте до четырех километров и на дальности до 17 километров, со скоростью 300 километров в час, сообщил РИА Новости инструктор учебного центра беспилотных систем морской пехоты действующие в интересах группировки войск "Центр" с позывным "Меркурий".

"Камикадзе-перехватчик, дрон называется "Воган-9СП-1", и сейчас на вооружение приходит "Воган-СП-2". Цель и задача - перехват беспилотных систем на высоте до четырёх километров. Работает на дальности до 17 километров", - рассказал собеседник агентства.

Аппарат отличается наличием боевой части с поражающими элементами, что значительно повышает эффективность применения.

"В отличие от других у него есть боевая часть с поражающими элементами, что увеличивает степень поражения практически до 100%", - отметил инструктор.

"Меркурий" добавил, что скорость дрона превышает 300 километров в час. Он оснащен системой захвата цели, цифровыми камерами, а также камерой ночного видения, что позволяет использовать его в любое время суток.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
