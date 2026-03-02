Войти
Вестник Мордовии

Украинские "фон брауны" скопировали и испытали ракету комплекса С-300

471
0
0

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

В социальных сетях появились материалы об испытаниях украинской ракеты FP-7 "Пеликан". Она представлена компанией Fire Point. Той самой, что изготавливает крылатые ракеты FP-5 "Фламинго".

"Новый" образец, на самом деле, скопирован с зенитной ракеты, применявшейся в советском комплексе противовоздушной обороны С-300П.

Возможность работы в режиме "земля-воздух" прорабатывается, но противник все силы бросил на создание баллистической ракеты, с помощью которой планируется бить по целям на земле.

Отмечается, что дальность стрельбы составляет от двух до трех сотен километров, при этом вес боевой части достигает 150 килограммов. Заявляемая максимальная скорость - 1500 метров в секунду.

Для запусков применяется достаточно примитивная буксируемая пусковая установка с одной направляющей. Скорей всего, потом их установят в гражданские фуры. и будут маскировать брезентовыми сдвижными конструкциями, чтобы во время перемещения можно было затеряться в потоке обычных автомобилей.

Что бы не говорили украинские "фон брауны", без западной помощи здесь точно не обошлось, как и в других проектах, выполняемых при содействии стран НАТО.

Алексей Брусилов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
С-300
С-300П
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.03 13:33
  • 14763
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 02.03 12:51
  • 1
Первый российский литограф на 130 нанометров будет готов до конца 2026 года
  • 02.03 05:46
  • 163
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 02.03 01:41
  • 1
В связи с происходящим: комментарий на "Сначала выведут из строя ПРО Москвы: Готов план удара по России. В ответ – ядерный взрыв у берегов Британии?"
  • 01.03 22:08
  • 0
По поводу "СВОЕВРЕМЕННЫЕ СПОРЫ"
  • 01.03 07:47
  • 0
Не в тему сайта, но все-таки не совсем off-top. Комментарий к "Почему в России хоккей честнее и сильнее футбола?"
  • 01.03 01:23
  • 1
Комментарий к "Рютте: НАТО нужно увеличить мощность ПВО в пять раз"
  • 28.02 21:05
  • 0
Комментарий к "Вмятины на атомных подлодках ВМФ России объяснили"
  • 28.02 20:09
  • 0
Комментарий к "В США ужаснулись Ирану в «безвыходном положении»"
  • 28.02 15:48
  • 1
Российский 350-нм фотолитограф оценили в 500 млн рублей
  • 28.02 07:02
  • 0
Комментарий к "Запад растранжирил годы, которые нам пожертвовала Украина (The Times, Великобритания)"
  • 27.02 11:45
  • 1
Забудьте о Гренландии: на этом арктическом острове НАТО Россия уже обосновалась (The Wall Street Journal, США)
  • 27.02 09:07
  • 102
МС-21 готовится к первому полету
  • 27.02 07:24
  • 1
В США оценили крупнейшие танковые силы в мире
  • 27.02 06:59
  • 0
Комментарий к "США обозначили угрозу с воздуха в будущем"