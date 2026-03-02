Украинские "фон брауны" скопировали и испытали ракету комплекса С-300

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

В социальных сетях появились материалы об испытаниях украинской ракеты FP-7 "Пеликан". Она представлена компанией Fire Point. Той самой, что изготавливает крылатые ракеты FP-5 "Фламинго".

"Новый" образец, на самом деле, скопирован с зенитной ракеты, применявшейся в советском комплексе противовоздушной обороны С-300П.

Возможность работы в режиме "земля-воздух" прорабатывается, но противник все силы бросил на создание баллистической ракеты, с помощью которой планируется бить по целям на земле.

Отмечается, что дальность стрельбы составляет от двух до трех сотен километров, при этом вес боевой части достигает 150 килограммов. Заявляемая максимальная скорость - 1500 метров в секунду.

Для запусков применяется достаточно примитивная буксируемая пусковая установка с одной направляющей. Скорей всего, потом их установят в гражданские фуры. и будут маскировать брезентовыми сдвижными конструкциями, чтобы во время перемещения можно было затеряться в потоке обычных автомобилей.

Что бы не говорили украинские "фон брауны", без западной помощи здесь точно не обошлось, как и в других проектах, выполняемых при содействии стран НАТО.

Алексей Брусилов