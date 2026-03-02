«Экономная и эффективная платформа»: Германия получила первые БТР CAVS 6×6

Источник изображения: topwar.ru

Германия получила первые пять бронемашин CAVS 6×6, более известные как Patria по названию финского разработчика. Всего бундесвер намерен обзавестись до 876 экземплярами, выделив на их закупку более €2 млрд для замены устаревающего парка TPz 1 Fuchs.

Минобороны ФРГ позиционирует Patria 6x6 как «БТР нового поколения», способный нести разнообразное оборудование для выполнения различных задач. На данный момент утверждено приобретение БТР для инженерно-сапёрных групп, бронемашины разведывательных групп, самоходного тяжёлого миномёта и машины управления огнём.

Местное производство бронемашин планируется развернуть в 2027 году. По поводу их назначения на поле боя дали пояснение немецкие обозреватели:

Patria 6x6 оптимизирована для массового передвижения под защитой брони, а не для механизированных прорывов тяжёлых подразделений.

Первые CAVS 6×6 бундесвера:

Источник изображения: topwar.ru

Машина имеет массу около 24 т и грузоподъёмность примерно 8,5 т. Она оснащена дизельным двигателем Scania DC09 на 294 кВт, который позволяет развивать скорость по дорогам более 100 км/ч и обеспечивает возможности передвижения по воде (при наличии соответствующего оборудования). Какой уровень защиты выбрал бундесвер пока что неизвестно, в стандартной комплектации он позволяет выдержать попадание бронебойной пули от патрона 7,92х39 мм и подрыв 6 кг ВВ.

Примечательно, что немецкая оборонка выпускает собственный колёсный БТР GTK Boxer 8x8, который позиционируется как «лучший в мире в своём классе». Но это крупногабаритная (массой 33–38 т) и дорогая машина: один Boxer стоит как 3–4 машины класса Patria, которая обходится в примерно €1,5–2 млн. Также местный ВПК предлагал программу модернизации TPz 1 Fuchs до уровня Fuchs 2, но она оказалась слишком дорогой и от неё отказались. Как пояснили в командовании, бундесвер выбрал прагматизм:

CAVS 6×6 – это экономная и эффективная платформа, которая позволит быстро заменить сотни устаревших БТР.