ВСУ начали получать сегментированные колёса для боевых машин

Источник изображения: topwar.ru

Украинский стартап Qirim Technology запустил производство сегментированных непневматических колёс, модульная система которых позволяет быстро заменять повреждённые части в полевых условиях. Как заявили в компании, первые изделия уже начали получать подразделения ВСУ.

Новые колёса полностью ограждены от проколов за счёт замены традиционных шин, наполненных воздухом, на сегментированную конструкцию, которая состоит из непневматических модулей и установлена на стальной каркас.

По словам производителя, сегменты колеса изготовлены из переработанной вулканизированной резины. Как утверждается, новая конструкция отлично сохраняет сцепление с различными типами поверхности и адаптирована к перемещению по сложной местности, например, по заснеженным путям или по грязевым дорогам, которые часто встречаются в прифронтовой полосе.

Указывается, что интерес к этой системе в первую очередь проявляют операторы безэкипажной наземной техники, которые постоянно сталкиваются с острыми металлическими осколками. Такие дроны часто теряют мобильность из-за проколотых шин. При этом разработчик отметил, что сегментированные колёса могут быть разных габаритов, поэтому данная технология применима не только на небольших роботизированных платформах:

Мы готовы изготовить колёса любого размера по запросу. Будь то стандартные колеса 11.00 R16 для БТР Puma, 12.00 R20 для Stryker или БТР-80, либо 14.00 R20 для VAB и M1117 – мы адаптируем конструкцию под ваши нужды.