Дело против основателя Readovka касается госконтракта о поставках БПЛА

Источник изображения: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Дело против основателя Readovka Костылева касается госконтракта о поставках БПЛА

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Дело основателя издания Readovka Алексея Костылева касается госконтракта на несколько миллиардов рублей о поставках БПЛА, заявила следователь в зале Тверского суда Москвы.

Сегодня Тверской суд Москвы рассматривает ходатайство следствия об аресте Костылева по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

"Костылев подписал госконтракт на несколько миллиардов, на поставку", - заявила следователь в суде. Прокурор добавил, что речь в контракте шла о поставках БПЛА.

Ранее следователь сообщила суду, что ущерб был причинен Минобороны, а его сумма превышает один миллиард рублей.

В пятницу Telegram-канал "Русская жизнь", главным редактором которого является Костылев, сообщил о его задержании. Сегодня же в Тверской суд Москвы поступило ходатайство следствия об аресте фигуранта по делу об особо крупном мошенничестве. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

В холдинге "Ридовка" заявили, что уголовное дело не связано с издательским бизнесом и деятельностью информационных ресурсов Readovka. Основатель ресурса Костылев покинул Readovka, о чем сообщили в холдинге летом 2025 года.

