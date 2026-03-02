Войти
Для кругового поражения бронетехники: Германия представила Boxer Brimstone

Источник изображения: topwar.ru

Компания MBDA Deutschland (Германия) представила новую конфигурацию бронемашины Boxer, которая оснащена обновлённой боевой станцией, ранее известной как Boxer Overwatch, с приданными ей ПТУР Brimstone SL. Теперь данная ПУ, показанная в виде концепта, располагается в башне на крыше по центру и снаряжается 9 ракетами (а не 16 или 8 как ранее), будучи способной осуществлять круговое поражение бронетехники, работая на 360°.

Прежний вариант Boxer с 8 ПТУР:

Источник изображения: topwar.ru

В этой модификации Boxer призван стать противотанковой машиной, действующей в составе тяжёлых боевых формирований. Новая техника придёт на замену прежним системам, оборудованным такими ПТУР как Swingfire, Javelin, NLAW и ASM. Как поясняет разработчик, установка ракет Brimstone на Boxer обеспечивает высокоточное поражение бронетехники на дальних дистанциях без модификации шасси, сохраняя при этом базовые характеристики мобильности и защиты.

Концепт нового варианта Boxer с 9 ПТУР:

Источник изображения: topwar.ru

Как ожидается, режим залпового пуска позволит одновременно поражать несколько целей. Ракета Brimstone весит 50 кг, имеет длину 1,8 м и диаметр 180 мм, оснащена тандемной кумулятивной БЧ с адаптивным взрывателем. Система наведения сочетает в себе ИНС, РЛ-ГСН, работающую в миллиметровом диапазоне волн (94 ГГц), и полуактивное лазерное целеуказание. В конфигурации для наземного запуска дальность поражения достигает 20 км. Как утверждается, вероятность попадания составляет более 98% по стационарным, движущимся и маневрирующим целям.

