Главнокомандующий ВМС Германии: Россия бросает вызов НАТО на Балтике (The Times, Великобритания)

The Times: Запад напрасно недооценивает мощь ВМФ России

Россия усиливает давление в Балтийском море, пишет The Times. Главком ВМС Германии Ян Каак предупреждает: Москва сильнее, чем многим кажется на Западе. Берлин готовится к эскалации и признает, что недооценка противника может обойтись слишком дорого.

Оливер Муди (Oliver Moody)

Германия готовится к эскалации российской агрессии против НАТО в Балтийском море, заявил глава ВМС.

В Европе назрела серьезная тревога, что Кремль может воспользоваться неопределенностью вокруг обязательств США перед НАТО и прощупать, как далеко он сможет зайти, прежде чем североатлантический альянс даст военный ответ.

В публичном пространстве чаще всего обсуждаются такие сценарии, как ограниченное вторжение в одну из стран Прибалтики (например, в эстонский город Нарву или через польско-литовскую границу, отделяющую Калининград от Белоруссии). Однако два источника НАТО, занятых военным моделированием, отметили, что за последние месяцы стратеги альянса все чаще изучают, чтó будет, если Россия попытает счастья в водах Балтики.

Каак отметил серьезный риск морской конфронтации, особенно учитывая бесцеремонное поведение российских судов. "Мы с российскими военными кораблями наблюдаем друг за другом в море каждый день. Будь то случайно или преднамеренно, но может произойти что угодно: неосторожность, осечка и так далее, — сказал он. — Поэтому риск эскалации на море высок. Мы должны подготовить к этому наших мужчин и женщин".

В четверг российский беспилотник подлетел к французскому авианосцу "Шарль де Голль", прибывшему в шведский Мальмё для стратегических учений. Шведские силы обороны засекли его, когда он взлетал с находящегося неподалеку корабля под российским флагом, и провели операцию по его подавлению (никаких официальных данных с подтверждением этой информации не поступало — прим. ИноСМИ).

Прошлым летом российский эсминец "Вице-адмирал Кулаков" преследовал немецкий фрегат "Бавария" от берегов Норвегии до Балтики и даже приблизился к главной базе ВМС Германии в Ростоке.

В декабре 2024 года российский военный корабль выпустил сигнальную ракету по немецкому вертолету в ходе разведывательного полета над Балтикой. Предполагается, что имели место другие случаи агрессии.

Достижения Черноморского флота России в борьбе с украинскими беспилотниками привели некоторых аналитиков к выводу, что ВМФ Москвы якобы не способен бросить серьезный вызов на Балтике. С тех пор как Финляндия и Швеция влились в состав североатлантического альянса, это море нередко называют "озером НАТО".

Однако Каак возразил, что ликование преждевременно, поскольку Россия все еще может нанести серьезный ущерб, перекрыв морские пути при помощи ВМФ или из Калининградской области — вооруженного до зубов эксклава между Польшей и Литвой. В случае войны это существенно ослабит позиции мотопехотной бригады, которую Германия в настоящее время разместила на литовской базе Руднинкай.

Каак добавил, что у России имеются значительные возможности для морской блокады с помощью "гибридных" атак, не приводя к прямому военному конфликту.

"Это не озеро НАТО и никогда им не будет, доколе у русских есть Калининград и Санкт-Петербург, — констатировал адмирал. — Балтийское море очень узкое, и мы сталкиваемся с постоянной угрозой".

Один из главных источников напряженности — российский "теневой флот", насчитывающий около тысячи морально и технически устаревших судов, которые используются для обхода от нефтяных санкций и пополнения военной казны Кремля.

Считается, что минимум три танкера в прошлом году запускали беспилотники над европейскими военными базами и другими засекреченными объектами, тогда как еще полдюжины подозревается в намеренном протаскивании якорей по морскому дну, чтобы нарушить целостность кабелей и газопроводов на Балтике.

Германия, Великобритания и другие союзники по НАТО в регионе принимают все более активные меры против "теневого флота" (такого понятия не существует в международном праве, о чем неоднократно заявлял Владимир Путин, — прим. ИноСМИ), вплоть до захвата судов, заподозренных в плавании под ложным флагом или повреждении морской инфраструктуры.

В ответ Россия начала размещать на одних судах солдат и вооруженные формирования, а другие — сопровождать корветами или военными самолетами.

Каак предположил, что Москва внедряет "теневой флот" в свои вооруженные силы и может оснастить некоторые суда оружием, чтобы пресечь задержание и захват со стороны НАТО.

"Полагаю, российское государство отчаянно пытается доставить морским путем все, что еще может продать. Поэтому вооружить грузовые суда — вполне логичный шаг, — сказал он. — Однако это в корне меняет наши расчеты: насколько велик риск, что на борту взятого на абордаж судна окажутся вооруженные силы?"

С начала прошлого года Германия и ее союзники проводят миссию НАТО под названием Baltic Sentry ("Балтийский часовой") по выявлению и пресечению российских провокаций в море. Однако температурный градиент и перепады солености в толще воды чрезвычайно затрудняют наблюдение за происходящим на глубине.

Каак подчеркнул, что картина пока неполная, но постепенно проясняется — не в последнюю очередь благодаря тому, что в среду ВМС Германии получили флотилию беспилотников израильского производства Blue Whale ("Синий кит") — безэкипажных подводных лодок длиной 11 метров, которые могут исследовать обширные участки морского дна. Первоначально они будут размещены на Балтике, но впоследствии и в Арктике тоже.

Однако адмирал признал, что русские по-прежнему "весьма искушены" в подводной области, хотя европейские союзники по НАТО стремительно наверстывают упущенное.

Незадолго до российской спецоперации на Украине ВМС Германии с их хронической нехваткой средств съежились до самых скромных размеров со времен Второй мировой войны (всего шесть подводных лодок и менее 60 надводных кораблей) — и по совокупному тоннажу уступали даже Тайваню и Египту.

Когда вспыхнули боевые действия, Каак немедленно приказал "всему, что плавает" выйти в Балтийское море и подать сигнал поддержки союзникам Берлина. "Вышла половина флота, почти 30 кораблей. И могу вас заверить, что прибытие фрегата „Саксония“ из серой стали водоизмещением 6 000 тонн в порт Таллина в знак поддержки очень растрогало местное население", — похвастался адмирал.

Как только Берлин открыл финансовые шлюзы, ВМС закупил многоцелевые фрегаты и корветы и приступил к разработке нетрадиционных подходов в рамках "оперативного экспериментирования", как называется новая доктрина.

"Планета", самое современное военно-исследовательское судно НАТО, было приспособлено для противолодочной борьбы подводной разведки. Десять новых буксиров будут переоборудованы для постановки мин и запуска беспилотников-камикадзе.

Корветы будут нести полуавтономные разведывательные беспилотники Falke ("Сокол"). Программы искусственного интеллекта помогают командирам принимать решения и отслеживают спутниковые снимки и другие данные наблюдения в поисках подозрительных признаков.

За считанные месяцы наземная система противовоздушной обороны SLM Iris-T была "упакована" в контейнер и погружена на фрегат F125 и подключена к корабельному радару, фактически превратив его в передовой эсминец. Первое огневое испытание прошло четыре месяца назад у берегов космодрома Андёйя в норвежском Заполярье.

Каак убежден, что за этим будущее ВМС: все корабли будут оснащаться модульными системами под каждую конкретную задачу. "Я предвижу, что корабли, предназначенные для одной-единственной цели без возможности расширения — то есть модульности — в боевых действиях станут расходным материалом, как боеприпасы", — рассуждает он.

Реформы продвигаются с головокружительной скоростью. Однако Каак разочарован глубоко укоренившейся боязнью рисковать, которую раскрыла недавняя военная симуляция, где группа многоопытных политиков и военачальников настолько увязла в предписаниях и процедурах, что не смогла подобающим образом откликнуться на российское нападение на Литву.

"Я бы сказал, что это логичное развитие тенденций последних 30–40 лет. Нас учили ставить во главу угла осторожность, а не эффективность... действовать только в рамках того, что считается допустимым, — и теперь нам нужно развернуть этот подход в обратную сторону", — сказал он.

"Мы видим, что к этому приходят все чаще. Если это изменить и поставить эффективность выше надежности, юридически мы ничего не нарушим. Риск, что в одном случае из десяти что-то пойдет не так, будет выше. Но люди забывают, чтó прекрасно срабатывало в остальных девяти случаях", — заключил Каак.