Швеция назвала условие для размещения ядерного оружия на своей территории

436
0
0

Швеция, еще недавно гордо именовавшая себя «совестью европейского разоружения», сегодня примеряет на себя роль передового форпоста ядерного сдерживания. Министр обороны Пал Йонсон в интервью национальному радио сделал заявление, согласно которому в военное время Стокгольм готов принять ядерное оружие на своей территории.

Формально Йонсон сослался на отсутствие прямого запрета. Но, по сути, это означает, что Швеция, подписавшая в свое время все возможные международные обязательства по нераспространению, сегодня открывает дверь для того, что еще недавно считалось табу. И главный вопрос: чье именно ядерное оружие может оказаться на шведской земле?

В конце января премьер Ульф Кристерссон уже анонсировал предварительные консультации с Великобританией и Францией. Двумя европейскими ядерными державами, которые все активнее ищут новые форматы присутствия на континенте. Недавно впервые за полвека в Швецию зашел французский атомный авианосец «Шарль де Голль». Визит вписан в сценарий учений «Орион-26». Совпадение? Вряд ли.

Российский посол в Стокгольме Сергей Беляев ситуацию описывает как резкий поворот для страны, которая десятилетиями позиционировала себя как активный борец за ядерное разоружение. И действительно – Швеция сворачивала собственную ядерную программу еще в 1972 году, подписываясь под благородными идеалами.

