Швеция назвала условие для размещения ядерного оружия на своей территории

Швеция, еще недавно гордо именовавшая себя «совестью европейского разоружения», сегодня примеряет на себя роль передового форпоста ядерного сдерживания. Министр обороны Пал Йонсон в интервью национальному радио сделал заявление, согласно которому в военное время Стокгольм готов принять ядерное оружие на своей территории.

Формально Йонсон сослался на отсутствие прямого запрета. Но, по сути, это означает, что Швеция, подписавшая в свое время все возможные международные обязательства по нераспространению, сегодня открывает дверь для того, что еще недавно считалось табу. И главный вопрос: чье именно ядерное оружие может оказаться на шведской земле?

В конце января премьер Ульф Кристерссон уже анонсировал предварительные консультации с Великобританией и Францией. Двумя европейскими ядерными державами, которые все активнее ищут новые форматы присутствия на континенте. Недавно впервые за полвека в Швецию зашел французский атомный авианосец «Шарль де Голль». Визит вписан в сценарий учений «Орион-26». Совпадение? Вряд ли.

Российский посол в Стокгольме Сергей Беляев ситуацию описывает как резкий поворот для страны, которая десятилетиями позиционировала себя как активный борец за ядерное разоружение. И действительно – Швеция сворачивала собственную ядерную программу еще в 1972 году, подписываясь под благородными идеалами.