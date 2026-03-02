Испания намерена закупить ПТРК "Спайк" через компанию EuroSpike

ЦАМТО, 27 февраля. Официально аннулировав контракт на закупку ПТРК "Спайк LR2" израильской компании Rafael Advanced Defense Systems, МО Испании стремится приобрести тот же комплекс через СП EuroSpike, основанное Rafael и немецкими Rheinmetall и Diehl.

Об этом сообщило израильское издание The Jerusalem Post.

Как сообщал ЦАМТО, в сентябре 2025 года правительство Испании одобрило пакет инициатив, направленных на противодействие геноциду в Газе, включая обеспечение эмбарго на военно-техническое сотрудничество с Израилем. В частности, были аннулированы четырех крупных программы закупки вооружений у израильских производителей на сумму около 895 млн. евро (1,072 млрд. евро). В их число вошел подписанный в октябре 2023 года контракт на покупку у испанского дочернего подразделения Rafael, Rafael Pap Tecnos, 168 пусковых установок и 1680 ракет "Спайк LR2" на сумму 237,5 млн. евро. Эмбарго Мадрида запрещало экспорт оборонной продукции и товаров двойного назначения в Израиль, а также импорт израильского оружия в Испанию.

Первоначально сообщалось о намерении рассмотреть в качестве альтернативы израильскому ПТРК решения американских компаний, включая "Джавелин". Тем не менее, всего через несколько месяцев после аннулирования закупки, Испания обратилась к EuroSpike с запросом о приобретении комплекса MELLS, являющегося европейским вариантом "Спайк LR2". При этом правительство Испании обосновывает свои планы тем, что компоненты MELLS производятся в Европе.

Очевидно, что выбор ПТРК европейской сборки обусловлен и требованиями унификации парка вооружений: ВС Испании эксплуатируют комплексы семейства "Спайк" с 2009 года.

Более того, судя по официальным данным о торговле Испании, импорт продукции военного назначения из Израиля продолжается. Если в 2024 году Испания закупила ПВН израильского производства на сумму 7 млн. евро, то в 2025 году этот показатель составил 10,2 млн. евро.

Напомним, что в октябре 2025 года ВС Германии заявили о намерении приобрести у EuroSpike ракеты "Спайк" на сумму до 2 млрд. евро. При этом канцлер Германии Фридрих Мерц также ввел в отношении Израиля оружейное эмбарго. Таким образом, оба государства используют СП EuroSpike как "прокладку" для обхода ограничений на прямые закупки ракет в Израиле.

Как заявил в конце 2025 года израильскому изданию Globes исполнительный вице-президент и генеральный директор подразделения наземных и морских систем Rafael Цви Мармор, подобная схема позволяет израильской компании справляться с геополитическими ограничениями на зарубежных рынках. В рамках СП большая часть производства осуществляется в Европе, а официальные данные об экспорте включают только долю Rafael в общей выручке от сделки.