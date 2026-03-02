Войти
ЦАМТО

Испания намерена закупить ПТРК "Спайк" через компанию EuroSpike

Оптико волоконный кабель Spike LR2 хорошо виден после выхода ракеты из пускового контейнера.
Источник изображения: invoen.ru

ЦАМТО, 27 февраля. Официально аннулировав контракт на закупку ПТРК "Спайк LR2" израильской компании Rafael Advanced Defense Systems, МО Испании стремится приобрести тот же комплекс через СП EuroSpike, основанное Rafael и немецкими Rheinmetall и Diehl.

Об этом сообщило израильское издание The Jerusalem Post.

Как сообщал ЦАМТО, в сентябре 2025 года правительство Испании одобрило пакет инициатив, направленных на противодействие геноциду в Газе, включая обеспечение эмбарго на военно-техническое сотрудничество с Израилем. В частности, были аннулированы четырех крупных программы закупки вооружений у израильских производителей на сумму около 895 млн. евро (1,072 млрд. евро). В их число вошел подписанный в октябре 2023 года контракт на покупку у испанского дочернего подразделения Rafael, Rafael Pap Tecnos, 168 пусковых установок и 1680 ракет "Спайк LR2" на сумму 237,5 млн. евро. Эмбарго Мадрида запрещало экспорт оборонной продукции и товаров двойного назначения в Израиль, а также импорт израильского оружия в Испанию.

Первоначально сообщалось о намерении рассмотреть в качестве альтернативы израильскому ПТРК решения американских компаний, включая "Джавелин". Тем не менее, всего через несколько месяцев после аннулирования закупки, Испания обратилась к EuroSpike с запросом о приобретении комплекса MELLS, являющегося европейским вариантом "Спайк LR2". При этом правительство Испании обосновывает свои планы тем, что компоненты MELLS производятся в Европе.

Очевидно, что выбор ПТРК европейской сборки обусловлен и требованиями унификации парка вооружений: ВС Испании эксплуатируют комплексы семейства "Спайк" с 2009 года.

Более того, судя по официальным данным о торговле Испании, импорт продукции военного назначения из Израиля продолжается. Если в 2024 году Испания закупила ПВН израильского производства на сумму 7 млн. евро, то в 2025 году этот показатель составил 10,2 млн. евро.

Напомним, что в октябре 2025 года ВС Германии заявили о намерении приобрести у EuroSpike ракеты "Спайк" на сумму до 2 млрд. евро. При этом канцлер Германии Фридрих Мерц также ввел в отношении Израиля оружейное эмбарго. Таким образом, оба государства используют СП EuroSpike как "прокладку" для обхода ограничений на прямые закупки ракет в Израиле.

Как заявил в конце 2025 года израильскому изданию Globes исполнительный вице-президент и генеральный директор подразделения наземных и морских систем Rafael Цви Мармор, подобная схема позволяет израильской компании справляться с геополитическими ограничениями на зарубежных рынках. В рамках СП большая часть производства осуществляется в Европе, а официальные данные об экспорте включают только долю Rafael в общей выручке от сделки.

Страны
Германия
Израиль
Испания
США
Компании
Rafael
Rheinmetall
