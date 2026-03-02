Войти
Flotprom

В Алабаме спустили на воду спасательный буксир типа "Навахо"

440
0
0

На верфи Austal USA в Мобиле (штат Алабама) спустили на воду спасательный буксир "Соломон Аткинсон" класса "Навахо". Как уточняет Naval News, это второе судно из трех данного типа, заказанных предприятию для ВМС Соединенных Штатов.

Первый такой спасательный буксир "Билли Фрэнк-мл." заложили на верфи в Мобиле в ноябре 2023 года и спустили на воду в июне 2025-го. "Соломон Аткинсон", названный в честь коренного американца, отличившегося во время службы в отряде "морских котиков", заложили в апреле 2025 года.

Спасательный буксир "Соломон Аткинсон", США

Austal USA


"Всегда захватывающе наблюдать, как такие гиганты, которые мы строим, покидают сборочный цех, – признался временно исполняющий обязанности главы Austal USA Джин Миллер. – Завершение этого важного этапа – результат упорной работы и самоотверженности наших талантливых сотрудников, а также надежности наших партнеров в судостроительной отрасли".

К моменту спуска на воду готовность судна оценивается в 75%.

На верфи Austal USA еще один спасательный буксир класса "Навахо" находится на ранних этапах производства и пока не заложен.

Отметим, что суда данного типа для американских ВМС строит также компания Bollinger Shipyards. Два буксира уже передали флоту, в мае 2023-го и в июне 2024-го. Еще три корпуса находятся в производстве (два заложили в 2022 году, один – в 2024-м).

Суда класса "Навахо" должны заменить в составе американского флота буксиры "Поухатан" (несут службу с конца 1970-х годов) и спасатели класса "Сейфгард" (в строю – с 1980-х годов). Они смогут выполнять задачи по буксировке и оказанию помощи аварийным кораблям и судам в открытом океане, а также участвовать в операциях по спасению подводных лодок. Кроме того, суда типа "Навахо" можно задействовать при ликвидации разливов нефти.

Полное водоизмещение новых буксиров составляет 5110 тонн (могут взять на борт около 2000 тонн груза), длина корпуса – 80 метров, ширина – 18 метров. Их оснащают двумя дизельными двигателями Wartsila 8L32 мощностью по 6308 л.с. Максимальная скорость – 15,1 узла, дальность плавания – 8170 морских миль. Экипаж – 42 человека.

Полезная площадь палубы для размещения различного оборудования и систем составляет почти 560 кв. метров.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Austal
Bollinger Shipyards
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.03 13:33
  • 14763
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 02.03 12:51
  • 1
Первый российский литограф на 130 нанометров будет готов до конца 2026 года
  • 02.03 05:46
  • 163
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 02.03 01:41
  • 1
В связи с происходящим: комментарий на "Сначала выведут из строя ПРО Москвы: Готов план удара по России. В ответ – ядерный взрыв у берегов Британии?"
  • 01.03 22:08
  • 0
По поводу "СВОЕВРЕМЕННЫЕ СПОРЫ"
  • 01.03 07:47
  • 0
Не в тему сайта, но все-таки не совсем off-top. Комментарий к "Почему в России хоккей честнее и сильнее футбола?"
  • 01.03 01:23
  • 1
Комментарий к "Рютте: НАТО нужно увеличить мощность ПВО в пять раз"
  • 28.02 21:05
  • 0
Комментарий к "Вмятины на атомных подлодках ВМФ России объяснили"
  • 28.02 20:09
  • 0
Комментарий к "В США ужаснулись Ирану в «безвыходном положении»"
  • 28.02 15:48
  • 1
Российский 350-нм фотолитограф оценили в 500 млн рублей
  • 28.02 07:02
  • 0
Комментарий к "Запад растранжирил годы, которые нам пожертвовала Украина (The Times, Великобритания)"
  • 27.02 11:45
  • 1
Забудьте о Гренландии: на этом арктическом острове НАТО Россия уже обосновалась (The Wall Street Journal, США)
  • 27.02 09:07
  • 102
МС-21 готовится к первому полету
  • 27.02 07:24
  • 1
В США оценили крупнейшие танковые силы в мире
  • 27.02 06:59
  • 0
Комментарий к "США обозначили угрозу с воздуха в будущем"