В Алабаме спустили на воду спасательный буксир типа "Навахо"

На верфи Austal USA в Мобиле (штат Алабама) спустили на воду спасательный буксир "Соломон Аткинсон" класса "Навахо". Как уточняет Naval News, это второе судно из трех данного типа, заказанных предприятию для ВМС Соединенных Штатов.

Первый такой спасательный буксир "Билли Фрэнк-мл." заложили на верфи в Мобиле в ноябре 2023 года и спустили на воду в июне 2025-го. "Соломон Аткинсон", названный в честь коренного американца, отличившегося во время службы в отряде "морских котиков", заложили в апреле 2025 года.

Спасательный буксир "Соломон Аткинсон", США Austal USA

"Всегда захватывающе наблюдать, как такие гиганты, которые мы строим, покидают сборочный цех, – признался временно исполняющий обязанности главы Austal USA Джин Миллер. – Завершение этого важного этапа – результат упорной работы и самоотверженности наших талантливых сотрудников, а также надежности наших партнеров в судостроительной отрасли".

К моменту спуска на воду готовность судна оценивается в 75%.

На верфи Austal USA еще один спасательный буксир класса "Навахо" находится на ранних этапах производства и пока не заложен.

Отметим, что суда данного типа для американских ВМС строит также компания Bollinger Shipyards. Два буксира уже передали флоту, в мае 2023-го и в июне 2024-го. Еще три корпуса находятся в производстве (два заложили в 2022 году, один – в 2024-м).

Суда класса "Навахо" должны заменить в составе американского флота буксиры "Поухатан" (несут службу с конца 1970-х годов) и спасатели класса "Сейфгард" (в строю – с 1980-х годов). Они смогут выполнять задачи по буксировке и оказанию помощи аварийным кораблям и судам в открытом океане, а также участвовать в операциях по спасению подводных лодок. Кроме того, суда типа "Навахо" можно задействовать при ликвидации разливов нефти.

Полное водоизмещение новых буксиров составляет 5110 тонн (могут взять на борт около 2000 тонн груза), длина корпуса – 80 метров, ширина – 18 метров. Их оснащают двумя дизельными двигателями Wartsila 8L32 мощностью по 6308 л.с. Максимальная скорость – 15,1 узла, дальность плавания – 8170 морских миль. Экипаж – 42 человека.

Полезная площадь палубы для размещения различного оборудования и систем составляет почти 560 кв. метров.