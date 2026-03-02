«Дешёвое и сердитое средство ПВО»: ВСУ получат зенитные комплексы SIDAM-25

Источник изображения: topwar.ru

ВСУ получат от Италии самоходные зенитные комплексы SIDAM-25. О соответствующем решении Рима сообщается на местных ресурсах, хотя официально оно не подтверждено. Размер поставки не раскрывается, по, как указывается, он позволит оснастить не менее 3 зенитных батарей для защиты от беспилотников на малых высотах.

SIDAM-25, созданный на шасси американского гусеничного БТР M113A1, вооружён четырьмя 25-мм пушками Oerlikon в конфигурации 2х2, которые размещены во вращающейся алюминиевой башне весом около 3 т и имеют общий темп огня от 2280 до 2400 выстрелов в минуту. Комплекс предназначен для поражения целей на ближних дистанциях до 2,5 км. Максимальная дальность стрельбы достигает 5000 м.

Угол возвышения пушек варьируется от -5° до +87°, башня поворачивается на 360°. БК включает от 600 до 630 ОФС для ПВО и от 30 до 40 бронебойных снарядов (APDS) для поражения легкобронированных наземных целей. Режимы огня включают одиночный выстрел, очереди из 15 и 25 снарядов и непрерывный огонь.

Наведение на цель обеспечивается оптико-электронным комплексом управления огнём с лазерным дальномером с дистанцией действия до 10 тыс. м. Цифровой баллистический компьютер рассчитывает варианты стрельбы. Предусмотрена возможность идентификации «свой-чужой». Машина может получать целеуказание от внешних РЛС через интерфейс оповещений, но собственного бортового радара не имеет.

Экипаж состоит из 3 чел.: водителя, командира и наводчика, в некоторых конфигурациях также присутствует заряжающий или оператор СУО. Для улучшения доступа экипажа и оптимизации загрузки БК в корпусе установлена боковая дверь.

SIDAM-25 разрабатывался с 1983 года итальянской компанией OTO Melara, поставлялся армии с 1987 года и позиционировался как «дешёвое и сердитое средство ПВО». Всего к 1997 году было изготовлено 276 экземпляров (с ценой за единицу на тот момент $4,308 млн), 207 из которых впоследствии были проданы Бельгии. Со временем остававшиеся в итальянской армии комплексы были выведены из эксплуатации, долгие годы находились в резерве и, по всей видимости, проходят восстановление перед их передачей ВСУ.

Слухи о возможной передаче ВСУ SIDAM-25 циркулируют уже несколько лет. Так, в издании La Repubblica они упоминались в списках возможной помощи как эффективное средство против «Гераней».