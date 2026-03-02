Войти
Собственный заправщик не задался: США разрабатывают новый самолёт на базе C-390

Источник изображения: topwar.ru

Бразильская компания Embraer и американская Northrop Grumman объявили о сотрудничестве в разработке самолёта-топливозаправщика KC-390 Millennium.

Уже имеется одна машина новой модели, способная осуществлять перекачку топлива в воздухе. На подкрыльевых пилонах установлены две съёмные станции Cobham 908E, которые позволяют заправлять одновременно два самолёта со скоростью до 1500 л/мин на каждую линию. При этом, в отличие от американского KC-46, у «бразильца» отсутствует жёсткая штанга, поэтому он не может обслуживать машины, требующие такого типа стыковки (например, истребители F-15, F-16, F-35, тяжёлые бомбардировщики ВВС США), без использования ими специальных адаптеров.

В связи с этим Embraer, рассчитывая расширить продажи своего топливозаправщика, уже несколько лет работает над разработкой жёсткой штанги, теперь – уже с участием американского концерна Northrop Grumman, сотрудничество с которым позволит осуществлять поставки новой модели в интересах ВВС США.

Для KC-390 гораздо меньше капризен к инфраструктуре, чем традиционные топливозаправщики. Кроме того, его приобретение и эксплуатация, вероятно, обойдутся дешевле, учитывая низкую стоимость базовой модели C-390.

Интерес к «бразильцу» во многом обусловлен попыткой подстраховаться на фоне затянувшихся проблем с новым заправщиком ВВС США – Boeing KC-46 Pegasus, доведение которого «до ума» не задалось из-за постоянных дефектов (штанга повреждает обшивку «стелс»-самолётов, происходят утечки топлива и прочее). К тому же KC-390 является более лёгкой и манёвренной машиной, способной играть на ТВД роль «тактического бензовоза».

