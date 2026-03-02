В ходе визита делегации Госкомвоенпрома РБ в Таджикистан обсуждены новые направления сотрудничества в сфере ВТС

ЦАМТО, 27 февраля. Завершился официальный визит делегации Госкомвоенпрома Республики Беларусь во главе с председателем Дмитрием Пантусом в Душанбе, в ходе которого состоялся обширный ряд встреч и переговоров высокого уровня.

В ходе визита глава белорусского оружейного ведомства провел переговоры с министром обороны Таджикистана генерал-полковником Эмомали Собирзода. Стороны обсудили актуальные вопросы белорусско-таджикистанского военно-технического сотрудничества.

По итогам встречи подписан ряд контрактов, направленных на укрепление обороноспособности Таджикистана, что подтверждает высокий уровень доверия между двумя странами.

Вопросы развития промышленной кооперации были рассмотрены на встрече председателя Госкомвоенпрома Дмитрия Пантуса с заместителем министра промышленности и новых технологий Республики Таджикистан Назаром Азизом. Стороны обсудили перспективные совместные проекты и возможные пути их реализации, подтвердив взаимную заинтересованность в расширении кооперационных связей между предприятиями ВПК двух стран.

В ходе визита белорусская делегация также посетила ряд промышленных предприятий Таджикистана. Представители делегации Госкомвоенпрома ознакомились с их производственным потенциалом и обсудили возможные направления сотрудничества.

Достигнутые договоренности и конструктивный диалог в ходе визита подтверждают обоюдный настрой Беларуси и Таджикистана на дальнейшее углубление партнерских отношений, говорится в сообщении Госкомвоенпрома Республики Беларусь.