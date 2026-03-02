Войти
Американскую микроволновую противодроновую систему Leonidas оснастили ИИ

446
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Американская компания Epirus оснастила свою микроволновую систему для борьбы с БПЛА Leonidas использующим технологии искусственного интеллекта программным обеспечением Seraphim, разработанным Digital Force Technologies. Как показали проведенные испытания установки, после этого эффективность некинетической микроволновой системы увеличилась.

Как сообщает портал NextGenDefense, интеграция Seraphim с платформой Leonidas расширяет возможности принятия решений с использованием искусственного интеллекта на весь этап противодействия БПЛА. Компании планируют уже в ближайшее время продемонстрировать результаты этой интеграции для правительства США и получить заказы от Пентагона на серийное производство антидроновых систем. Seraphim представляет собой программное обеспечение, способное в автономном режиме управлять БПЛА, отслеживающие и идентифицирующие дроны противника. Благодаря способности оперативно обрабатывать большие массивы данных и автоматически определять приоритетные цели, уменьшается время, необходимое для перехода от обнаружения к поражению целей.

Компания Epirus позиционирует свою разработку как чрезвычайно эффективное средство для борьбы с беспилотниками, способное уничтожать как единичные цели, так и целые рои дронов. Для нейтрализации беспилотников система использует микроволновое воздействие на бортовую электронику целей. Оружие использует полупроводники, в основе которых — нитрид галлия (GaN), используемый, помимо прочего, в базовых станциях мобильной связи. Основным преимуществом системы Leonidas считается ее способность одновременно поражать группы дронов и создавать безопасные зоны для охраны важных объектов. При этом устройство способно функционировать в непрерывном режиме без риска перегрева.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
AI
БПЛА
