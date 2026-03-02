Войти
ЦАМТО

ВВС Колумбии приобрели аэрофинишеры для БЛА "Гермес-450"

440
0
0
БПЛА Hermes 450
БПЛА Hermes 450.
Источник изображения: invoen.ru

ЦАМТО, 27 февраля. Согласно документам командования ВВС Колумбии, с компанией CODALTEC (Corporacion de Alta Tecnologia para la Defensa) заключен контракт на закупку систем аэрофинишеров ACS (arresting cable systems) для БЛА "Гермес-450" производства израильской Elbit Systems.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, закупка восьми систем САТ реализована посредством электронных торгов. Стоимость контракта составила 582,277 тыс. долл. Заявленной целью покупки является обеспечения безопасной посадки БЛА по окончании полетов.

CODALTEC будет отвечать за сборку систем САТ. Компания-поставщик также должна обеспечить 12-месячную гарантию на аэрофинишеры с момента их получения (ориентировочно в июне 2026 года). Перед принятием на вооружение системы пройдут испытания с использованием БЛА.

Как заявлено, система ACS гарантирует контролируемую остановку БЛА "Гермес-450" после посадки. Во время пробега по полосе гак БЛА зацепляется за тормозной трос, размещенный поперек взлетно-посадочной полосе. Система ACS будет использоваться для замедления и полной остановки БЛА, обеспечивая его структурную целостность и безопасность применения.

С учетом обстановки в Колумбии, можно предположить, что покупка систем ACS связана, в т.ч. с необходимостью применения израильских БЛА "Гермес-450" в районах с короткими взлетно-посадочными полосами в условиях повышенной угрозы.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Колумбия
Компании
Elbit Systems
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.03 13:33
  • 14763
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 02.03 12:51
  • 1
Первый российский литограф на 130 нанометров будет готов до конца 2026 года
  • 02.03 05:46
  • 163
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 02.03 01:41
  • 1
В связи с происходящим: комментарий на "Сначала выведут из строя ПРО Москвы: Готов план удара по России. В ответ – ядерный взрыв у берегов Британии?"
  • 01.03 22:08
  • 0
По поводу "СВОЕВРЕМЕННЫЕ СПОРЫ"
  • 01.03 07:47
  • 0
Не в тему сайта, но все-таки не совсем off-top. Комментарий к "Почему в России хоккей честнее и сильнее футбола?"
  • 01.03 01:23
  • 1
Комментарий к "Рютте: НАТО нужно увеличить мощность ПВО в пять раз"
  • 28.02 21:05
  • 0
Комментарий к "Вмятины на атомных подлодках ВМФ России объяснили"
  • 28.02 20:09
  • 0
Комментарий к "В США ужаснулись Ирану в «безвыходном положении»"
  • 28.02 15:48
  • 1
Российский 350-нм фотолитограф оценили в 500 млн рублей
  • 28.02 07:02
  • 0
Комментарий к "Запад растранжирил годы, которые нам пожертвовала Украина (The Times, Великобритания)"
  • 27.02 11:45
  • 1
Забудьте о Гренландии: на этом арктическом острове НАТО Россия уже обосновалась (The Wall Street Journal, США)
  • 27.02 09:07
  • 102
МС-21 готовится к первому полету
  • 27.02 07:24
  • 1
В США оценили крупнейшие танковые силы в мире
  • 27.02 06:59
  • 0
Комментарий к "США обозначили угрозу с воздуха в будущем"