ВВС Колумбии приобрели аэрофинишеры для БЛА "Гермес-450"

ЦАМТО, 27 февраля. Согласно документам командования ВВС Колумбии, с компанией CODALTEC (Corporacion de Alta Tecnologia para la Defensa) заключен контракт на закупку систем аэрофинишеров ACS (arresting cable systems) для БЛА "Гермес-450" производства израильской Elbit Systems.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, закупка восьми систем САТ реализована посредством электронных торгов. Стоимость контракта составила 582,277 тыс. долл. Заявленной целью покупки является обеспечения безопасной посадки БЛА по окончании полетов.

CODALTEC будет отвечать за сборку систем САТ. Компания-поставщик также должна обеспечить 12-месячную гарантию на аэрофинишеры с момента их получения (ориентировочно в июне 2026 года). Перед принятием на вооружение системы пройдут испытания с использованием БЛА.

Как заявлено, система ACS гарантирует контролируемую остановку БЛА "Гермес-450" после посадки. Во время пробега по полосе гак БЛА зацепляется за тормозной трос, размещенный поперек взлетно-посадочной полосе. Система ACS будет использоваться для замедления и полной остановки БЛА, обеспечивая его структурную целостность и безопасность применения.

С учетом обстановки в Колумбии, можно предположить, что покупка систем ACS связана, в т.ч. с необходимостью применения израильских БЛА "Гермес-450" в районах с короткими взлетно-посадочными полосами в условиях повышенной угрозы.