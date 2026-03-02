Правительство Канады выделило новый пакет военной помощи Украине

ЦАМТО, 27 февраля. Правительство Канады официально подтвердило выделение нового пакета военной помощи Украине объемом 2 млрд. долл. на 2026/27 ф.г. и пролонгацию учебной миссии Operation UNIFIER до 2029 года.

В состав пакета включено более 400 ед. бронированных машин. Количественный объем поставок распределен следующим образом: ББМ LAV 6.0 производства General Dynamics Land Systems – Canada (66 ед.) и бронеавтомобили Roshel Senator (383 ед.).

Учебная миссия Operation UNIFIER продлена до 2029 года. С 2015 года в рамках этой программы уже подготовлено более 47 тыс. военнослужащих ВСУ (из них свыше 13 тыс. – после февраля 2022 года).

Из общего объема помощи в 2 млрд. долл. на 2026/27 ф.г. 1,76 млрд. долл. выделены в рамках "Бюджета-2025", а 300 млн. долл. – как дополнительное целевое финансирование.

Помимо бронетехники, подтверждена передача 21 тыс. штурмовых винтовок (5,56 мм) и 38 пулеметов (7,62 мм) производства Colt Canada, систем ночного видения на сумму 7,5 млн. долл., 20 млн. долл. в Фонд энергетической поддержки Украины для восстановления критической инфраструктуры.

Машины LAV 6.0 оснащены двигателем Caterpillar C9 (450 л.с.), имеют цифровую электронную архитектуру и усиленную противоминную защиту. Скорость по шоссе – до 100 км/ч при запасе хода 600 км. Платформы предназначены для обеспечения операций высокой интенсивности.

Многоцелевые платформы Roshel Senator (4х4) на шасси Ford F-550 в исполнении MRAP соответствуют стандарту STANAG 4569 Level 2 (баллистическая защита) и Level 2a/2b (противоминная защита, подрыв до 6 кг ТНТ).

С учетом нового транша, общее количество поставленных бронеавтомобилей Senator превысит 2380 ед., при этом в 2025 году было достигнуто соглашение о частичной локализации производства данных машин на территории Украины.