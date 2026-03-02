Миллион спутников SpaceX может избежать экологических проверок

Заявка компании SpaceX на запуск в космос гигантской группировки из одного миллиона спутников насторожила астрономов и экологов. Специалисты лихорадочно пытаются просчитать последствия этого проекта для земной атмосферы и ночного неба, но времени почти не осталось. У них есть всего неделя, чтобы успеть высказать возражения. Дедлайн для общественных обсуждений истекает в начале марта 2026 года. Главная проблема даже не в масштабах, а в том, что Федеральная комиссия по связи США не обязана проводить экологическую экспертизу спутников.

В конце января компания SpaceX уведомила Федеральную комиссию по связи США о своих амбициозных планах. Речь идет о создании мегасозвездия из миллиона спутников. Глава компании Илон Маск пояснил, что эти аппараты должны будут работать как орбитальные центры обработки данных для нужд искусственного интеллекта.

Цифры поражают воображение. Для сравнения: сегодня на орбите Земли работает приблизительно 13 тысяч спутников. Если проект одобрят, число аппаратов увеличится почти в 70 раз. По мнению экспертов, технически развертывание такой сети может занять от нескольких лет, хотя сама компания не раскрывает графики.

Процедура рассмотрения таких заявок в Федеральной комиссии по связи США устроена особым образом. Комиссия обязана дать гражданам возможность высказать свое мнение. В случае с проектом SpaceX комментарии начали собирать менее чем через неделю после подачи документов. Это невероятно быстро — обычно на сбор откликов уходят месяцы.

Крайний срок подачи комментариев — 6 марта. После комиссия приступит к рассмотрению проекта, и, по опыту аналогичных заявок, этот процесс может занять многие месяцы. Комиссия либо одобрит проект полностью, либо одобрит частично, либо вовсе отклонит.

На сегодня комиссия получила уже более 350 откликов. Астрономы пишут их чаще других, выражая серьезную обеспокоенность.

Главная трудность для научного сообщества сейчас — отсутствие конкретики. SpaceX не раскрыла ключевые технические детали: ни размеры спутников, ни их будущую орбиту. Без этих данных ученые не могут точно рассчитать ущерб.

Специалисты моделируют наихудший сценарий. Если проект реализуют, десятки тысяч спутников будут видны невооруженным глазом на протяжении всей ночи. Еще большее количество аппаратов может ослепить наземные телескопы. Яркими следами на снимках они будут перекрывать слабый свет далеких звезд и галактик.

Но проблемы не ограничатся звездным небом. Спутникам нужна постоянная замена. Если они прослужат столько же, сколько нынешние аппараты Starlink (примерно пять лет), то темпы ротации станут пугающими. В среднем один спутник придется запускать каждые три минуты, а другой — сводить с орбиты, где он сгорит в плотных слоях атмосферы. Сегодня за сутки в атмосфере сгорает всего несколько таких аппаратов.

Сгорание спутников и ракет несет прямую угрозу озоновому слою. При разрушении материалов в атмосферу попадает оксид алюминия — вещество, разрушающее озон. По мнению экспертов, это может привести к истощению озонового слоя и, возможно, даже изменит температуру стратосферы.

Почему же Федеральная комиссия по связи США может пропустить столь масштабный проект без экологической проверки? Дело в юридических тонкостях. Космическая деятельность комиссии выведена из-под действия Национального закона об экологической политике США. Поэтому требовать от заявителя оценки воздействия на природу они не обязаны.

Общественное обсуждение может заставить комиссию присмотреться к проекту внимательнее, если поднимется серьезная волна критики. Однако, по мнению эколога Кевина Белла (Kevin Bell) из вашингтонской организации Free Information Group, этого может и не случиться.

«В идеальном мире комиссия, конечно, провела бы исследование. Но там нет специалистов, которые могли бы профессионально оценить воздействие на атмосферу», — пояснил Белл.

Проект SpaceX с миллионом спутников оказался в серой зоне регулирования. С одной стороны, астрономы и экологи приводят веские доводы о недопустимости развертывания такой группировки без всестороннего анализа. С другой — формально закон не обязывает Федеральную комиссию по связи США проводить экологическую проверку и оценивать возможный ущерб.

Остается меньше недели до окончания сбора мнений противников проекта, и от того, насколько убедительными окажутся аргументы ученых, зависит, начнут ли регулирующие органы хоть какую-то проверку, или же выдадут разрешение, последствия которого человечество будет расхлебывать десятилетиями. Ни в SpaceX, ни в правительственном агентстве пока никак не комментируют ситуацию.

Игорь Байдов