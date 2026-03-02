«Превратился в истребитель танков»: Индия оснащает Ми-17 ракетой Spike NLOS

Источник изображения: topwar.ru

ВВС Индии приступили к оснащению вертолётов Ми-17-В – одной из наиболее распространённых авиаплатформ в стране – контейнером с противотанковыми ракетами Spike NLOS, разработанными израильской компанией Rafael. По этому поводу в издании IDRW отмечается:

Ми-17-В традиционно рассматривается как надёжная грузовая лошадка. Но теперь он превращается в средство высокоточного поражения целей на расстоянии, далеко за пределами прямой видимости.

Ми-17 ВВС Индии с контейнером с Spike NLOS:

Указывается, что Spike NLOS действует на максимальной дистанции от 30 до 50 км, позволяя нейтрализовать угрозы, скрытые за рельефом местности, зданиями или другими укрытиями, что имеет особое значение для операций в высокогорных районах:

В Гималаях рельеф местности определяет тактику. Вражеская бронетехника, конвои снабжения или КП могут быть скрыты глубоко в долинах или расположены за горными хребтами.

В этой связи традиционные системы, работающие прямой наводкой или по принципу «выстрелил и забыл», часто становятся уязвимыми для средств ПВО противника. Spike NLOS как раз решает эту проблему: ракета может совершать полёт, пока вертолёт, запустивший её, остаётся в безопасности, спрятавшись, к примеру, за горным хребтом. Используя беспроводную связь, лётчик наводит ПТУР на цель, не подставляя себя под удар вражеской ПВО:

Эта способность поражать без визуального контакта отличает Spike NLOS от обычных ПТУР. Она превращает местность из препятствия в преимущество.

Как отмечается, затяжное противостояние в Восточном Ладакхе выявило пробел в возможностях противотанковой обороны на расстоянии, Spike NLOS закрывает его:

Ми-17-В долгое время ассоциировался с транспортировкой войск, логистикой, эвакуацией и выполнением общих задач. Благодаря Spike NLOS он преобразуется в истребитель танков, предназначенный для нанесения дальнобойных и высокоточных ударов.