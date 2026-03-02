Войти
Джей Ди Вэнс: Затяжной войны США с Ираном не будет

449
Источник изображения: topwar.ru

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, выступая перед журналистами Washington Post, постарался успокоить публику: затяжной войны с Ираном не будет.

С одной стороны – Дональд Трамп, который, по слухам, продолжает рассматривать военный вариант как вполне рабочий инструмент внешней политики. С другой – генералы, которые в отличие от политиков привыкли считать не лайки в соцсетях, а потенциальные потери в людях и технике.

Глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн, судя по утечкам в Axios, на закрытых совещаниях рисует Трампу совсем иную картину.

Иран – это не Венесуэла, где Кейн, к слову, операцию поддерживал. Здесь ставки выше, риски масштабнее, а американские жертвы – почти неизбежны. И главное – конфликт грозит растянуться на годы, в очередной раз превратив Ближний Восток в еще одну пылающую точку, из которой США потом будут выбираться с позором, как из Афганистана.

Вэнс, судя по всему, в этой дискуссии занимает осторожную позицию, ближе к генеральской. Марко Рубио, как и подобает профессиональному дипломату, балансирует где-то посередине. Трамп, как обычно, держит паузу, не говоря ни да, ни нет.

Сам же Вэнс, успокаивая публику, не забыл добавить традиционную мантру: мол, все за дипломатию, но смотреть надо на то, что говорят и делают иранцы. Иными словами, виноватых назначат задним числом. Если вдруг удары все же грянут, объяснение уже готово: «Мы хотели мира, но они нас довели».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
