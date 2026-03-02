Путин поручил активнее привлекать военных СВО к разработке беспилотников

Президент России Владимир Путин поручил активнее привлекать военных специальной военной операции (СВО) к разработке беспилотных технологий. Об этом 27 февраля сообщили в Кремле.

«Правительству Российской Федерации <...> принять меры по активному привлечению участников специальной военной операции к разработке, производству, эксплуатации и обслуживанию автономных систем», — говорится на сайте Кремля.

Глава государства также поручил правительству до 1 сентября разработать, утвердить технические стандарты и порядок сертификации беспилотников. Кроме того, Путин поручил стимулировать разработку российских беспилотных систем и комплектующим изделий к ним.

Командир ремонтной роты 11-го армейского корпуса группировки «Север» сообщал 13 февраля, что военнослужащие разработали конструкцию для защиты буксируемых артиллерийских орудий от беспилотников ВСУ. Отмечалось, что систему уже опробовали артиллеристы, в частности, расчеты гаубиц Д-30 и М-46 на харьковском направлении. Разработка позволит снизить угрозу со стороны FPV-дронов и гексакоптеров типа «Баба-яга».