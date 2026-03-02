Войти
В Британии заявили о способности российской ПРО остановить ядерный удар

485
0
0
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
Российские системы противоракетной обороны (ПРО) в течение следующего десятилетия благодаря глубокой модернизации будут способны предотвратить ядерный удар со стороны Великобритании и США. Об этом сообщает британское издание The Spectator со ссылкой на доклад Королевского института объединенных служб.

Из-за высокой скорости межконтинентальных баллистических ракет (МБР), используемых в британской ядерной программе «Трайдент», их перехват становится сложной задачей. Для их остановки необходимы значительно более совершенные системы обнаружения, слежения и наведения, нежели чем для перехвата баллистических ракет малой дальности.

«Россия располагает двумя типами систем противоракетной обороны, которые могут перехватывать британские ядерные боеголовки: стационарной системой ПВО А-135, развернутой вокруг Москвы, и мобильной системой С-500», — говорится в материале.

Авторы обращают внимание на то, что Россия не обладает значительным количеством эксплуатируемых С-500, а стратегическая противоракетная оборона остается крайне ограниченной по численности и сосредоточена вокруг Москвы, оставляя другие населенные пункты, включая Санкт-Петербург, без защиты.

Говорится в материале и о серьезных технических ограничениях по сравнению с американскими системами: они якобы страдают от снижения эффективности и точности, что ограничивает возможности по остановке приближающихся ядерных боеголовок за пределами атмосферы.

Ранее Служба внешней разведки РФ сообщила, что Париж и Лондон планируют вооружить Киев ядерной бомбой. Согласно информации разведки, Британия и Франция собираются замаскировать передачу ядерного оружия под самостоятельную разработку Украины.

