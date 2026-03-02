США арестовали бывшего пилота F-35 за подготовку китайских лётчиков

Источник изображения: topwar.ru

Минюстиции США объявило об аресте бывшего пилота F-35 ВВС США Джеральда Эдди Брауна, обвиняемого в подготовке лётчиков НОАК, хотя он не имел соответствующего разрешения. Тем самым он нарушил закон о контроле за экспортом вооружений (AECA) и подлежит уголовному преследованию.

По словам прокурора, ВВС США подготовили майора Брауна как элитного пилота истребителя и доверили ему защиту страны. Теперь его, не имевшего лицензии Госдепартамента, обвиняют в подготовке китайских военных лётчиков.

ФБР предупредило о неоднократных попытках КНР вербовать американских военнослужащих (как отставных, так и действующих) для их участия в программах модернизации и подготовки войск. Как утверждается, на эти цели Пекин выделяет значительные финансовые ресурсы, видя в лице США главного геополитического противника.

Указывается, что Браун обладает обширными знаниями не только о стелс-истребителе F-35, но и о других американских самолётах, в том числе связанных с системой ядерного сдерживания.

В западной прессе отмечается, что это далеко не первый зафиксированный случай предоставления западными пилотами подобных услуг Китаю. Так, бывший пилот КМП США Дэниел Эдмунд Дагган в 2017 году столкнулся с аналогичными обвинениями. Тогда ему вменяли подготовку лётчиков НОАК на авианосцах. Он с 2022 года находится под стражей в Австралии и ожидает экстрадиции в США.

В 2023 году немецкие журналисты установили, что группа пилотов бундесвера (управляли истребителями Eurofighter и Tornado) входила в состав контингента западных специалистов, проводивших обучение китайских лётчиков. В британской прессе утверждается, что аналогичные услуги оказывали до 30 бывших местных пилотов, получая за это около £240 тыс. в год.