США показали новые изображения гиперзвуковой ракетной системы Dark Eagle

Источник изображения: topwar.ru

Армия США обнародовала новые изображения гиперзвуковой ракетной системы Dark Eagle. После публикации на военном-тематическом ресурсе DVIDS они были поспешно удалены, но к тому моменту уже успели разойтись по сети.

На фотографиях показана транспортировка комплекса на грузовом судне и его развёртывание в лесистой местности. Он размещён на колёсном шасси и оснащён сдвоенной ПУ.

Источник изображения: topwar.ru

Dark Eagle («Темный орёл») также известен как «гиперзвуковое оружие большой дальности» (LRHW). Это ракетная система, способная развивать скорость до 5 Мах и поражать цели на расстоянии до 2776 км. Как утверждается, она может маневрировать по непредсказуемой траектории, осложняя работу ПВО противника, и достигать оптимальной скорости и высоты полёта благодаря двухступенчатой ракете-носителю.

Источник изображения: topwar.ru

Следует отметить, что в командовании данное изделие вызвало ряд разногласий. В феврале 2025 года Пентагон выразил сомнения в его боевой эффективности. Тем не менее в декабре 2025 года армия США объявила о формировании второго подразделения, оснащённого Dark Eagle, а именно батареи Bravo 1-го батальона 17-го полка полевой артиллерии, входящей в состав 3-й многодоменной оперативной группы.

