Началось строительство четвертого фрегата класса "Тип-31" для ВМС Великобритании

ЦАМТО, 27 февраля. На верфи Babcock International в Росайте 24 февраля состоялась резка первой стали для фрегата класса "Тип-31" ("Инспирэйшн"), "Бульдог", предназначенного для ВМС Великобритании.

"Бульдог" (Bulldog) станет четвертым кораблем серии "Тип-31". В настоящее время на этапе строительства находятся еще три корабля из пяти заказанных. Головной фрегат серии, "Венчерер", был спущен на воду в июне 2025 года. Спуск на воду второго корабля класса "Тип-31", (F 08) "Эктив", должен состояться в ближайшее время, а 24 февраля состоялась его выкатка из цеха, где проходила постройка. В настоящее время ведется подготовка к спуску на воду. Закладка киля третьего фрегата, "Формидабл", состоялась 9 декабря 2025 года.

Проект фрегата "Эрроухед 140" был разработан на базе фрегата класса "Ивер Хюитфельдт" датской компании Odense Maritime Technology (OMT). Конструкция "Эрроухед 140" также легла в основу новых фрегатов класса "Мечник" ВМС Польши и "Мерах Путих" ВМС Индонезии.

Как сообщал ЦАМТО, 15 ноября 2019 года Минобороны Великобритании заключило по итогам тендера с возглавляемым Babcock International консорциумом контракт на строительство пяти многоцелевых фрегатов класса "Тип-31". Стоимость заказа составила 1,25 млрд. фунтов стерлингов. Как ожидается, общая стоимость программы "Тип-31", включая сопутствующие расходы, составит 2,7 млрд. долл. Строительство фрегатов осуществляется на базе проекта "Эрроухед 140".

Фрегаты "Тип-31" предназначены для пресечения незаконной деятельности на море, перехвата нарушителей, ведения разведки, участия в обороне страны, поддержки операций по оказанию гуманитарной помощи.

Резка стали для головного корабля началась в сентябре 2021 года, закладка киля состоялась 27 апреля 2022 года, а 15 июня 2025 года он был спущен на воду. Планируется, что корабль будет передан ВМС Великобритании в 2027 году. Резка стали для постройки "Эктив" началась в январе 2023 года, закладка киля состоялась в сентябре 2023 года. Закладка киля "Формидабл" состоялась в декабре 2025 года.

В апреле 2025 года ВМС Великобритании заключили с Babcock International Group контракт стоимостью 65 млн. фунтов стерлингов на выполнение работ по довооружению и модернизации строящихся фрегатов класса "Тип-31".

Новые корабли войдут в боевой состав флота к 2030 году и заменят пять состоящих на вооружении фрегатов класса "Тип-23". Портом их приписки станет Портсмут.