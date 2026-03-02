Войти
ЦАМТО

Началось строительство четвертого фрегата класса "Тип-31" для ВМС Великобритании

430
0
0
Источник изображения: Фото: babcockinternational

ЦАМТО, 27 февраля. На верфи Babcock International в Росайте 24 февраля состоялась резка первой стали для фрегата класса "Тип-31" ("Инспирэйшн"), "Бульдог", предназначенного для ВМС Великобритании.

"Бульдог" (Bulldog) станет четвертым кораблем серии "Тип-31". В настоящее время на этапе строительства находятся еще три корабля из пяти заказанных. Головной фрегат серии, "Венчерер", был спущен на воду в июне 2025 года. Спуск на воду второго корабля класса "Тип-31", (F 08) "Эктив", должен состояться в ближайшее время, а 24 февраля состоялась его выкатка из цеха, где проходила постройка. В настоящее время ведется подготовка к спуску на воду. Закладка киля третьего фрегата, "Формидабл", состоялась 9 декабря 2025 года.

Проект фрегата "Эрроухед 140" был разработан на базе фрегата класса "Ивер Хюитфельдт" датской компании Odense Maritime Technology (OMT). Конструкция "Эрроухед 140" также легла в основу новых фрегатов класса "Мечник" ВМС Польши и "Мерах Путих" ВМС Индонезии.

Как сообщал ЦАМТО, 15 ноября 2019 года Минобороны Великобритании заключило по итогам тендера с возглавляемым Babcock International консорциумом контракт на строительство пяти многоцелевых фрегатов класса "Тип-31". Стоимость заказа составила 1,25 млрд. фунтов стерлингов. Как ожидается, общая стоимость программы "Тип-31", включая сопутствующие расходы, составит 2,7 млрд. долл. Строительство фрегатов осуществляется на базе проекта "Эрроухед 140".

Фрегаты "Тип-31" предназначены для пресечения незаконной деятельности на море, перехвата нарушителей, ведения разведки, участия в обороне страны, поддержки операций по оказанию гуманитарной помощи.

Резка стали для головного корабля началась в сентябре 2021 года, закладка киля состоялась 27 апреля 2022 года, а 15 июня 2025 года он был спущен на воду. Планируется, что корабль будет передан ВМС Великобритании в 2027 году. Резка стали для постройки "Эктив" началась в январе 2023 года, закладка киля состоялась в сентябре 2023 года. Закладка киля "Формидабл" состоялась в декабре 2025 года.

В апреле 2025 года ВМС Великобритании заключили с Babcock International Group контракт стоимостью 65 млн. фунтов стерлингов на выполнение работ по довооружению и модернизации строящихся фрегатов класса "Тип-31".

Новые корабли войдут в боевой состав флота к 2030 году и заменят пять состоящих на вооружении фрегатов класса "Тип-23". Портом их приписки станет Портсмут.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Индонезия
Польша
Компании
Babcock
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.03 13:33
  • 14763
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 02.03 12:51
  • 1
Первый российский литограф на 130 нанометров будет готов до конца 2026 года
  • 02.03 05:46
  • 163
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 02.03 01:41
  • 1
В связи с происходящим: комментарий на "Сначала выведут из строя ПРО Москвы: Готов план удара по России. В ответ – ядерный взрыв у берегов Британии?"
  • 01.03 22:08
  • 0
По поводу "СВОЕВРЕМЕННЫЕ СПОРЫ"
  • 01.03 07:47
  • 0
Не в тему сайта, но все-таки не совсем off-top. Комментарий к "Почему в России хоккей честнее и сильнее футбола?"
  • 01.03 01:23
  • 1
Комментарий к "Рютте: НАТО нужно увеличить мощность ПВО в пять раз"
  • 28.02 21:05
  • 0
Комментарий к "Вмятины на атомных подлодках ВМФ России объяснили"
  • 28.02 20:09
  • 0
Комментарий к "В США ужаснулись Ирану в «безвыходном положении»"
  • 28.02 15:48
  • 1
Российский 350-нм фотолитограф оценили в 500 млн рублей
  • 28.02 07:02
  • 0
Комментарий к "Запад растранжирил годы, которые нам пожертвовала Украина (The Times, Великобритания)"
  • 27.02 11:45
  • 1
Забудьте о Гренландии: на этом арктическом острове НАТО Россия уже обосновалась (The Wall Street Journal, США)
  • 27.02 09:07
  • 102
МС-21 готовится к первому полету
  • 27.02 07:24
  • 1
В США оценили крупнейшие танковые силы в мире
  • 27.02 06:59
  • 0
Комментарий к "США обозначили угрозу с воздуха в будущем"