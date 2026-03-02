Войти
Первый полет истребителя шестого поколения F-47 состоится в 2028 году

Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 27 февраля. Разработка американского истребителя шестого поколения F-47 идет по графику, его первый полет запланирован на 2028 год.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил журнал Air & Space Forces со ссылкой на генерала ВВС США Дейла Уайта, который курирует соответствующую программу.

"Разработка перспективного истребителя шестого поколения F-47 идет по плану. Самолет должен подняться в воздух в ближайшие два года… ВВС США придерживаются амбициозного плана представить новый истребитель завоевания превосходства в воздухе к 2028 году", – пишет издание.

Как напоминает агентство, в марте 2025 года Дональд Трамп, являющийся 47-м президентом США, представил истребитель F-47, который должен стать первым боевым самолетом шестого поколения. Он заявил, что это будет "самый продвинутый, мощный и смертоносный самолет из когда-либо созданных".

Администрация Трампа запросила 3,5 млрд. долл. на программу в бюджете на 2026 ф.г.

Справка ЦАМТО

Командование ВВС США в середине 2025 года раскрыло некоторые данные по малозаметному истребителю шестого поколения F-47, который разрабатывает компания Boeing.

Начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Аллвин 13 мая 2025 года в социальных сетях опубликовал инфографику, согласно которой радиус действия самолета завоевания превосходства в воздухе F-47 превысит 1000 морских миль, а максимальная скорость 2М. Исходя из публикации, численность парка истребителей F-47 ВВС США составит не менее 185 самолетов, что сопоставимо с парком F-22 "Раптор".

Предполагается, что самолет будет принят на вооружение к концу десятилетия. Ранее компания Boeing сообщила Jane's Defence Weekly, что первый полет F-47 выполнит до окончания полномочий нынешнего президента в 2029 году.

В марте 2025 года командование ВВС США объявило о подписании с компанией Boeing контракта на проектирование, строительство и поставку истребителя следующего поколения F-47.

На последнем этапе конкурса компания Boeing конкурировала за контракт на проектирование и поставку самолета NGAD (Next-Generation Air Dominance) с Lockheed Martin, после того, как в 2023 году Northrop Grumman отказалась от участия в проекте. Стоимость контракта на реализацию первого этапа работ оценивается в 20 млрд. долл.

Как заявлено, платформа NGAD откроет новое поколение истребителей ВВС США, которые будут отличаться улучшенными характеристиками дальности полета, живучести, огневой мощи и адаптивности к новым угрозам.

NGAD рассматривается как обеспечивающее превосходство в воздухе "семейство систем", включающее несколько элементов, в том числе беспилотные летательные аппараты, сопровождающие пилотируемый боевой самолет при выполнении задач. Заказанная компании Boeing платформа станет центральным узлом в семействе систем NGAD.

Согласно ранее озвученным планам, ВВС США в итоге могут заказать до 200 пилотируемых самолетов NGAD, поддержку которым окажет парк из 1000 ударных БЛА, закупленных по программе CCA (Collaborative Combat Aircraft). В рамках последней в настоящее время конкурируют General Atomics Aeronautical Systems Inc. (GA-ASI) с БЛА YFQ-42A и Anduril Industries с YFQ-44A.

