ЦАМТО

Польша предложила ФРГ выплачивать репарации за Вторую мировую войну оружием

Президент Польши Кароль Навроцкий
Президент Польши Кароль Навроцкий.
Источник изображения: © AP Photo / Mindaugas Kulbis

ЦАМТО, 27 февраля. Президент Польши Кароль Навроцкий предложил Германии выплачивать Варшаве репарации за Вторую мировую войну поставками военной техники.

"Предложения, которые я представил президенту и канцлеру Германии, относились к выплате репараций. Мое предложение и призыв касаются того, чтобы Германия начала выплачивать репарации, инвестируя в военную технику, которая поступит на вооружение Войска Польского", – цитирует "РИА Новости" заявление К.Навроцкого журналистам.

Он считает, что такое решение могло бы избавить Польшу от необходимости участия в программе SAFE – инициативе Евросоюза по льготному кредитованию стран-членов для закупки вооружения.

"Если бы Германия начала выплачивать репарации военной техникой... может быть, мы и не должны были бы сегодня говорить о программе SAFE", – сказал польский президент.

Как напоминает агентство, осенью 2022 года власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 трлн. злотых (около 1,3 трлн. долл. по курсу на тот момент) в качестве репараций за ущерб в годы Второй мировой войны. В начале октября 2022 года в ФРГ по линии МИД была направлена соответствующая нота. В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации, и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
