Германия показала насекомых-«киборгов» для работы в боевом рое

Немецкий стартап SWARM Biotactics показал различные сценарии применения создаваемых им роев биоэлектронных насекомых. Как было заявлено, эти рои уже прошли испытания и начали поступать на оснащение вооружённых сил стран-членов НАТО, включая бундесвер.
Предлагаемые компанией комплексы, представляющие собой скоординированные автономные боевые платформы, сочетают живых насекомых с биоэлектронными нейронными интерфейсами, оснащёнными датчиками, бортовым ИИ и защищёнными каналами связи.
По словам главы стартапа, ещё год назад такой технологии не существовало, но она быстро прошла путь от концепции до практического применения:
Как он пояснил, платформы способны двигаться как скоординированные единицы, неся на себе модульную полезную нагрузку, предназначенную для выполнения конкретных задач:
Утверждается, что сейчас в штат компании уже входят более 40 инженеров и учёных, работающих в Германии и США. Она уже привлекла €13 млн для поддержки развития и расширения: