Германия показала насекомых-«киборгов» для работы в боевом рое

Источник изображения: topwar.ru

Немецкий стартап SWARM Biotactics показал различные сценарии применения создаваемых им роев биоэлектронных насекомых. Как было заявлено, эти рои уже прошли испытания и начали поступать на оснащение вооружённых сил стран-членов НАТО, включая бундесвер.

Предлагаемые компанией комплексы, представляющие собой скоординированные автономные боевые платформы, сочетают живых насекомых с биоэлектронными нейронными интерфейсами, оснащёнными датчиками, бортовым ИИ и защищёнными каналами связи.

По словам главы стартапа, ещё год назад такой технологии не существовало, но она быстро прошла путь от концепции до практического применения:

Теперь программируемые рои насекомых-«киборгов» прошли полевые испытания и развёртываются по заказу НАТО.

Источник изображения: topwar.ru

Как он пояснил, платформы способны двигаться как скоординированные единицы, неся на себе модульную полезную нагрузку, предназначенную для выполнения конкретных задач:

То, что вы видите, это реальность. Живые организмы действуют как слаженная единица.

Утверждается, что сейчас в штат компании уже входят более 40 инженеров и учёных, работающих в Германии и США. Она уже привлекла €13 млн для поддержки развития и расширения:

Ни одна другая компания в западном мире не занимается ничем подобным. Тем временем противники вкладывают значительные средства в биоробототехнику в военных целях.
