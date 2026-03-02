Войти
Казахстанские Силы воздушной обороны потеряли второй истребитель Су-30СМ

Источник изображения: topwar.ru

Казахстанские Силы воздушной обороны (СВО) потеряли второй истребитель Су-30СМ, самолет потерпел крушение 25 февраля в Карагандинской области. Как утверждают в Минобороны Казахстана, причиной стала «техническая неисправность».

Казахстанское военное ведомство подтвердило потерю многоцелевого истребителя Су-30СМ из состава 610-й авиационной базы Сил воздушной обороны Казахстана в Караганде (аэродром Сары-Арка). Согласно представленной информации, самолет совершал учебно-тренировочный полет и упал, возвращаясь на базу. Крушение произошло в 2-х километрах от аэродрома. Экипаж сумел покинуть борт, катапультировавшись. О состоянии летчиков информации нет.

Разбился истребитель Су-30СМ с бортовым номером «38 красный», входящий в состав 610-й авиационной базы СВО Казахстана в Караганде (аэродром Сары-Арка).

Напомним, что Казахстан в период с 2015 по 2024 год получил от России 30 истребителей Су-30СМ новой постройки, самолет является основным в Силах воздушной обороны республики. За время эксплуатации казахстанцы потеряли два истребителя, учитывая новый инцидент. Первый самолет разбился в апреле 2021 года.

Согласно официальной информации, Су-30СМ Сил воздушных операций Казахстана базируются на трех авиабазах: 602-й в Шымкенте, 604-й в Талды-Кургане и 610-й в Караганде.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Россия
Продукция
Су-30
