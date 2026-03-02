Войти
Генштаб Польши намерен «победить Россию обычными средствами»

Источник изображения: topwar.ru

Польское командование подводит итоги развития вооружённых сил страны, указывая, что их главной задачей является борьба с Россией. Так, генерал Веслав Кукула, начальник Генштаба, отметил, что Москва стремится вернуть границы НАТО к состоянию после завершения Холодной войны, развивает потенциал для ведения конвенциональной войны с альянсом («война на Украине не смогла остановить этот процесс») и намерена ослаблять единство союзников:

Россия остаётся основным источником риска в Европе, представляя экзистенциальную угрозу для Польши. Но нет сомнений в том, что Россию можно победить обычными средствами. Одна из наших важнейших задач – быстро нарастить военный потенциал, чтобы в случае начала войны разгромить противника.

По его словам, налицо стремительное развитие польской армии, которое, в частности, позволит Варшаве в перспективе «присоединиться к программе ядерного сотрудничества НАТО». Однако имеется и ряд проблем. Так, боеготовность не поспевает за трансформацией. Учитывая набор личного состава, наблюдаются более медленные темпы технической модернизации. В ряде вновь созданных подразделений не удаётся достичь боеспособности из-за отсутствия необходимой матчасти.

Как полагает Кукула, эта тенденция может усугубиться в ближайшие годы из-за роста эксплуатационных расходов на современные платформы, а также «из-за увеличения выплат по долгам, сформировавшимся в связи с закупкой вооружений».

В рамках реализации новой программы развития польских войск на 2025-2039 годы акцент в сдерживании сделан не на приобретении «чрезвычайно дорогостоящих систем противодействия», а на развёртывании высокоточных дальнобойных средств поражения.

К 2039 году численность войск планируется довести до примерно 500 тыс. военнослужащих, а также создать резерв высокой готовности, способной утроить военную мощь страны.

Подводя итоги, Кукула заявил:

Пусть все знают, что мы победим.
Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
Украина
Проекты
NATO
Ядерный щит
