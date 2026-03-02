Как снова сделать НАТО великой (The Washington Post, США)

WP: для спасения НАТО Европе нужно разорвать экономическое партнерство с Китаем

Европейские члены НАТО могут спасти альянс с США, только если забудут о старом миропорядке и начнут плясать под новую американскую дудку, пишет WP. Это означает разрыв экономического сотрудничества с Китаем и покупку еще большего количества американского оружия за счет европейских налогоплательщиков.

Паула Дж. Добрянски (Paula J. Dobriansky), Пол Дж. Сондерс (Paul J. Saunders)

Распределение бремени может осуществляться в различных формах, способствуя развитию как отечественной промышленности, так и экономик стран-союзников

В январе, выступая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, премьер-министр Канады Марк Карни (Mark Carney) констатировал крах порядка, основанного на правилах. В феврале канцлер Германии Фридрих Мерц (Friedrich Merz) заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что "того [международного] порядка, каким бы несовершенным он ни был даже в лучшие времена, больше не существует". Госсекретарь США Марко Рубио (Marco Rubio), возглавлявший американскую делегацию в Мюнхене, проявил большую дальновидность: еще накануне поездки он объявил о "новой эре в геополитике" и представил видение НАТО, предполагающее сохранение действенных механизмов при одновременной адаптации к новым реалиям.

Соединенные Штаты уже предпринимают шаги по переосмыслению альянса, стремясь придать ему более устойчивый характер – прежде всего в вопросах распределения бремени и укрепления оборонно-промышленной базы. Контуры будущего курса уже определены, и многие европейские лидеры признают это в частных беседах. Тем не менее, сближение станет возможным лишь тогда, когда европейские союзники перестанут зацикливаться на старом порядке и начнут всерьез взаимодействовать с новым.

Необходимо разобраться, как НАТО дошла до нынешнего состояния, ведь текущая напряженность возникла задолго до прихода к власти нынешней администрации. На это повлияло два долгосрочных фактора, определивших путь альянса.

Первый – это подъем Китая. Бурный экономический рост Пекина, стремительное увеличение военных расходов, расширение ядерного арсенала, а также растущая уверенность в себе и напористость стали очевидны вскоре после того, как многие западные страны поддержали вступление Китая во Всемирную торговую организацию (ВТО) в 2001 году и открыли свои рынки для китайских товаров. Китай воспользовался доступом к западным рынкам для создания экспортно ориентированной промышленной машины, которая подорвала позиции западных производителей, захватила критически важные цепочки поставок и преобразовала полученную прибыль в военную мощь. К сожалению, политика США и Запада не смогла должным образом отреагировать на сложившуюся ситуацию, что привело к экономической зависимости и уязвимости как самих Соединенных Штатов, так и их союзников.

Второй – это разочарование Америки очевидными издержками и менее ощутимыми выгодами от международного лидерства.

Соединенные Штаты и их союзники создали НАТО, чтобы обеспечить безопасность и защитить общие интересы в условиях противостояния с Советским Союзом. Сегодня же главным вызовом для Америки стал Китай – не только с точки зрения безопасности, но и как экономическая угроза. При этом экономические интересы Соединенных Штатов, Европы и Канады не совпадают так сильно, как их интересы в сфере безопасности. Меры в ответ на экономическую угрозу со стороны Китая – например, попытки восстановить национальное производство – могут быстро вызвать разногласия между союзниками по безопасности, одновременно выступающими экономическими конкурентами.

В Мюнхене заместитель министра обороны США Элбридж Колби (Elbridge Colby) четко описал проблемы НАТО и предложил новую концепцию для возрождения альянса, которую он назвал НАТО 3.0. "Принятие Европой основной ответственности за собственную конвенциональную оборону является ответом на те угрозы безопасности, с которыми она сталкивается", – заявил он.

Это не пустая болтовня. Исполнительный указ президента Дональда Трампа "О стратегии передачи вооружений в соответствии с принципом “Америка прежде всего”", подписанный 6 февраля, конкретизирует эту концепцию. Он направлен на то, чтобы продажи американского оружия одновременно поддерживали стратегические интересы США и способствовали восстановлению отечественного производства вооружений. Частично эта политика достигает своих целей, отдавая приоритет поставкам оружия странам, которые инвестируют в собственную оборону, занимают важное географическое положение или вносят вклад в экономическую безопасность США.

Выгоду получат такие страны, как Польша, страны Прибалтики, Норвегия и Дания, которые по состоянию на июнь 2025 года тратят на оборону более 3% ВВП, а также Финляндия, Швеция и Великобритания, активно инвестирующие в новые военные возможности. Косвенно эта политика может поддержать Украину, ускоряя транзит американского оружия через страны НАТО.

Хотя ее цель – поощрять инвестиции союзников в американское оборонное производство, что само по себе является важной задачей, администрация Трампа могла бы также изучить возможности того, как союзники могут усилить экономическую безопасность США через совместное производство. Расширение деятельности американских оборонных компаний в странах-союзниках служило бы интересам США, обеспечивая дополнительный доход американским производителям, снижая себестоимость [продукции] за счет увеличения масштабов производства и более тесно связывая экономические интересы союзников с интересами Америки. Например, существующий центр по обслуживанию танков Abrams в польской Познани предоставляет отличную возможность для расширения такого сотрудничества.

Слишком долго НАТО сосредотачивалась на своих размерах, а не на целях и возможностях. Трамп инициировал ряд необходимых реформ, которые, в случае успеха, смогут обеспечить ее существование и после 100-летнего юбилея в 2049 году. Процесс выглядит хаотичным, но потенциальные результаты могут быть значительными. Для их достижения потребуются дисциплинированные усилия США по реализации нового стратегического видения, а также готовность европейских союзников соответствовать американским амбициям.