«Нанести неожиданный удар»: обновление подводного флота Франции

Источник изображения: topwar.ru

Многоцелевая атомная подводная лодка De Grasse, 4-я субмарина проекта Barracuda, заложенная в 2014 году для ВМС Франции, приступила к морским испытаниям.

В настоящее время французский флот располагает 5 действующими АПЛ: тремя типа Barracuda (Suffren, Duguay-Trouin и Tourville) и двумя проекта Rubis (Améthyste и Perle). При этом в ближайшие годы оставшиеся Rubis будут выведены из эксплуатации. Как планируется, в итоге к 2030 году обновлённые ВМС будут включать 6 субмарин типа Barracuda.

Подлодки Barracuda имеют водоизмещение 5300 тонн и длину 99 м. Они оснащены датчиками, которые, как утверждают в командовании, в 10-15 раз превосходят по производительности сенсоры АПЛ Rubis.

В отличие от российского «Ясеня» или американской Virginia Barracuda не имеет выделенных для ракет шахт. Вся её боевая начинка запускается через торпедные аппараты. Общая вместимость составляет 24 единицы тяжёлого вооружения, из которых 20 размещаются на стеллажах внутри лодки и ещё 4 могут находиться непосредственно в ТА.

АПЛ De Grasse:

Источник изображения: topwar.ru

Соотношение ракет и торпед не фиксировано. MdCN (КР для наземных ударов) имеют БЧ массой около 250-300 кг и дальность огня свыше 1000 км, ПКР Exocet SM39 – 165 кг и примерно 50 км, торпеды F21 с оптоволоконной связью – около 250 кг и свыше 50 км. Вместо этих средств поражения возможно размещение морских мин FG29. На борту имеется съёмный контейнер для подлодки PSM3G, используемой силами ССО (в перспективе – для подводных беспилотников D-19 UUV).

По поводу вооружения Barracuda адмирал Николя Вожур, начальник штаба ВМС, отметил:

MdCN дают подлодке внушительные боевые возможности, позволяя незаметно приближаться к побережью и наносить неожиданный удар.
