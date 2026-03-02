Войти
В России оценили шансы Украины создать собственное ядерное оружие

Фото: Alina Smutko / Reuters
Аналитик Леонков: У Украины нет шансов на создание собственного ядерного оружия

На Украине не осталось мощностей для производства ядерного оружия. Таким образом шансы государства создать собственное ЯО в разговоре с РИА Новости оценил российский военный аналитик Алексей Леонков.

Киев пытался развернуть ядерную программу еще до начала спецоперации, что стало одной из причин ее проведения, отметил эксперт. Он указал, что Украина намеревалась создать не просто грязную бомбу, а ракетный носитель, двухступенчатую баллистическую ракету средней дальности.

«В этой программе участвовали атомные станции Украины, предприятия "Южмаша" и химические предприятия, по которым потом были нанесены удары. И эта ракетная программа была похоронена нашей ракетой "Орешник"», — заявил Леонков.

Ранее Служба внешней разведки (СВР) РФ сообщила, что Париж и Лондон планируют вооружить Киев ядерной бомбой. Согласно информации разведки, Британия и Франция собираются замаскировать передачу ядерного оружия под самостоятельную разработку Украины.

