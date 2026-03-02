Источник изображения: Фото: ТГ-канал Aviahub

Применяемая в специальной военной операции авиационная ракета Х-38МЛ отлично показывает себя в уничтожении различных объектов формирований киевского режима. Ее регулярно упоминают в сводках, поступающих с фронта.

Этим боеприпасом много раз разрушались переправы и мосты, по которым противник перебрасывает боевые подразделения на различной технике, а также боеприпасы, топливо и остальное имущество ВСУ.

Так, много кадров, где "тридцать восьмые" поражают пункты временной дислокации соединений противника, другие военные объекты. Каждый такой удар сопровождается мощным взрывом тяжелой боевой части, в большинстве случаев полностью уничтожающий цель.

Носителями ракет могут быть ударные Су-34, а также другие самолеты, находящиеся на вооружении отечественных воздушно-космических сил.

Сообщалось, что Х-38 обладает достаточно большой дальностью полета, высокой точностью и имеет возможность летать с солидной скоростью - до 2700 километров в час.

Алексей Брусилов