Войти
Lenta.ru

Российские «Курьеры» получили огнеметную «Сколию»

467
0
0
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости.

Боевые роботы «Курьер» получили реактивный огнемет «Сколия»

Наземные робототехнические комплексы (НРТК) «Курьер» получили новый модуль с реактивными пехотными огнеметами «Сколия». Боевую машину испытали в ходе учений, сообщили разработчики в Telegram.

«Расчеты НРТК "Курьер" выполнили тестовые пуски из РПО "Сколия"», — говорится в сообщении.

Установка несет четыре реактивных боеприпаса. Характеристики нового вооружения «Курьера» не раскрывают.

Предполагается, что боевой модуль НРТК несет боеприпасы серийных реактивных пехотных огнеметов (РПО). Так, советский РПО-А «Шмель» получил снаряд калибра 93 миллиметра с заполненной огнесмесью капсулой. Изделие позволяет поражать живую силу в укрытиях, а также автомобили и легкобронированную технику.

В феврале стало известно, что российские военнослужащие разработали НРТК «Культиватор» с реактивной системой залпового огня. Машина несет блоки с 57-миллиметровыми снарядами.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Шмель РПО
Проекты
Военные учения
Робот
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.03 13:33
  • 14763
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 02.03 12:51
  • 1
Первый российский литограф на 130 нанометров будет готов до конца 2026 года
  • 02.03 05:46
  • 163
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 02.03 01:41
  • 1
В связи с происходящим: комментарий на "Сначала выведут из строя ПРО Москвы: Готов план удара по России. В ответ – ядерный взрыв у берегов Британии?"
  • 01.03 22:08
  • 0
По поводу "СВОЕВРЕМЕННЫЕ СПОРЫ"
  • 01.03 07:47
  • 0
Не в тему сайта, но все-таки не совсем off-top. Комментарий к "Почему в России хоккей честнее и сильнее футбола?"
  • 01.03 01:23
  • 1
Комментарий к "Рютте: НАТО нужно увеличить мощность ПВО в пять раз"
  • 28.02 21:05
  • 0
Комментарий к "Вмятины на атомных подлодках ВМФ России объяснили"
  • 28.02 20:09
  • 0
Комментарий к "В США ужаснулись Ирану в «безвыходном положении»"
  • 28.02 15:48
  • 1
Российский 350-нм фотолитограф оценили в 500 млн рублей
  • 28.02 07:02
  • 0
Комментарий к "Запад растранжирил годы, которые нам пожертвовала Украина (The Times, Великобритания)"
  • 27.02 11:45
  • 1
Забудьте о Гренландии: на этом арктическом острове НАТО Россия уже обосновалась (The Wall Street Journal, США)
  • 27.02 09:07
  • 102
МС-21 готовится к первому полету
  • 27.02 07:24
  • 1
В США оценили крупнейшие танковые силы в мире
  • 27.02 06:59
  • 0
Комментарий к "США обозначили угрозу с воздуха в будущем"