Российские «Курьеры» получили огнеметную «Сколию»

Боевые роботы «Курьер» получили реактивный огнемет «Сколия»

Наземные робототехнические комплексы (НРТК) «Курьер» получили новый модуль с реактивными пехотными огнеметами «Сколия». Боевую машину испытали в ходе учений, сообщили разработчики в Telegram.

«Расчеты НРТК "Курьер" выполнили тестовые пуски из РПО "Сколия"», — говорится в сообщении.

Установка несет четыре реактивных боеприпаса. Характеристики нового вооружения «Курьера» не раскрывают.

Предполагается, что боевой модуль НРТК несет боеприпасы серийных реактивных пехотных огнеметов (РПО). Так, советский РПО-А «Шмель» получил снаряд калибра 93 миллиметра с заполненной огнесмесью капсулой. Изделие позволяет поражать живую силу в укрытиях, а также автомобили и легкобронированную технику.

В феврале стало известно, что российские военнослужащие разработали НРТК «Культиватор» с реактивной системой залпового огня. Машина несет блоки с 57-миллиметровыми снарядами.