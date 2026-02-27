Стратегический щит России: как страна защищает себя в Арктике

23 февраля 2026 года начались учения Arctic Edge 2026, в которых принимают участие подразделения США, Дании и Канады. Они продлятся до середины марта и пройдут на Аляске и в Гренландии. Рассказываем об Арктическом регионе и о том, как появились и развиваются отечественные атомные стратегические подводные ракетоносцы — стражи безопасности России в Арктике.

"Арктическая зона имеет для нас особое, стратегическое значение, это регион с колоссальными экономическими возможностями", — отмечал президент России Владимир Путин. Российский лидер добавил, что с Арктикой связано укрепление энергетического потенциала страны, расширение логистических возможностей, обеспечение национальной безопасности и обороны, и заявил, что дальнейшее комплексное освоение и обустройство этих территорий является для государства неоспоримым приоритетом.

Российская Арктика — кладезь полезных ископаемых. Лишь запасы газа в ней оцениваются в 87 трлн кубометров. В 2025 году глава Минприроды РФ Александр Козлов со ссылкой на данные Роснедр сообщил, что общие запасы российского газа составляют 63,5 трлн куб. м. Глава "Газпрома" Алексей Миллер считает, что будущее газовой добычи — за разработкой арктических шельфовых месторождений.

Через Арктику вдоль границ РФ проходит Северный морской путь (СМП) — важный судоходный маршрут. Он почти вдвое короче других транспортных путей из Европы на Дальний Восток. При использовании ледокольного флота навигация по СМП возможна круглый год. В его акватории трудятся семь российских атомных ледоколов и атомный лихтеровоз — самая крупная подобная флотилия в мире.

Арктика важна и для обеспечения безопасности Российской Федерации. На арктическом направлении действует Северный флот, в составе которого — морские стратегические ядерные силы, представленные ракетными подводными крейсерами стратегического назначения.

"Наши стратегические атомные подводные лодки ходят подо льды Северного Ледовитого океана и пропадают с радаров. И это наше военное преимущество", — заявлял Владимир Путин.

Невидимые покорители полюса

В 1950–1960-х годах между двумя сверхдержавами — СССР и США — развернулось соперничество в области применения атомной энергии в военных и мирных целях. Первый в мире ядерный взрыв произвели Соединенные Штаты, они же создали первую подводную лодку с ядерной энергетической установкой. Советский Союз, в свою очередь, построил первую атомную электростанцию и первый атомный надводный корабль — ледокол.

Подводные атомоходы имеют перед дизель-электрическими подлодками преимущество в автономности подводного плавания. Именно они подходят на роль носителей оружия стратегического сдерживания. Ядерный реактор позволяет патрулировать под водой месяцами, тогда как неатомная подлодка должна всплывать и заряжать от дизельного двигателя свои аккумуляторы гораздо чаще. В 1958 году первая в мире атомная подводная лодка — американский Nautilus впервые достиг Северного полюса подо льдами. Всплыть кораблю не удалось из-за толстого ледяного панциря, сковывающего Северный Ледовитый океан в том районе. Это сделал второй американский серийный подводный атомоход — Skate на следующий год.

Как считают специалисты, идея оснастить отечественные субмарины баллистическими ракетами принадлежит конструктору ракетно-космической техники Сергею Королеву. В сентябре 1955 года дизельная подлодка Б-67 успешно поразила морским вариантом королевской ракеты Р-11 береговую цель на расстоянии 250 км.

В 1959 году в состав Военно-морского флота СССР вошла первая атомная подлодка — К-3 "Ленинский комсомол". В 1962 году она подо льдами достигла Северного полюса, а затем всплыла в его районе. На следующий год советская атомная субмарина К-181 проломила лед в географических координатах Северного полюса и поднялась на поверхность.

Установленная в специальном крытом павильоне в качестве центрального объекта экспозиции Музея военно-морской славы в Кронштадте первая советская атомная подводная лодка К-3 "Ленинский комсомол" проекта 627, июнь 2023 года. Источник: Михаил Жердев

Подлодки учатся стрелять

В 1967 году в состав Военно-морского флота СССР вошел первый отечественный атомный подводный ракетоносец К-137 проекта 667А, считающийся стратегическим. Корабль нес 16 межконтинентальных баллистических ракет. В дальнейшем проект совершенствовался (появились модификации 667Б, 667БД, 667БДР и 667БДРМ), к 1990 году по нему было построено 77 подлодок. Развивалось и ракетное вооружение: вместо моноблочной боевой части баллистические ракеты стали оснащаться разделяющимися боевыми блоками с индивидуальным наведением.

В Советском Союзе был построен крупнейший в истории подводный корабль — тяжелый атомный подводный ракетный крейсер проекта 941. Головной атомоход "Дмитрий Донской" этой серии был принят флотом в 1981 году. Его подводное водоизмещение составляет 48 тыс. т, длина — 173 м, высота — 26 м, что сопоставимо с девятиэтажным домом. Крейсеры проекта 941 несли 20 баллистических ракет Р-39 с 10 боевыми блоками каждая. То есть один залп лишь одной такой лодки мог уничтожить 200 различных целей.

Подводная лодка проекта "Акула". Источник: ТАСС

Атомные подводные ракетоносцы не раз отрабатывали ракетные пуски после всплытия среди арктических льдов. В сентябре 1987 года К-51 "Верхотурье" проекта 667БДРМ поднялась на поверхность в районе Северного полюса и выпустила две межконтинентальные баллистические ракеты "Синева" по полигону Чижа в Архангельской области. В 1983 году успешно отстрелялась на Северном полюсе подлодка "Дмитрий Донской". При всплытии она проломила лед толщиной два метра. Гигант проекта 941 повторил полярные пуски в 1985 году.

Ледовый щит России

"Сегодня подводные силы, являющиеся одним из родов сил ВМФ, динамично развиваются, в их составе стратегические ракетоносцы, составляющие основу морских сил ядерного сдерживания нашего государства, многоцелевые атомные и неатомные подводные лодки", — заявил главнокомандующий ВМФ РФ адмирал флота Александр Моисеев в 2025 году.

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с ТАСС назвал преимущества боевого дежурства российских подлодок в арктических водах. "Во-первых, в Арктике подо льдом их не видно сверху — ни один западный разведывательный спутник (в первую очередь американский) не может определить, где находится наша подводная лодка, — выразил мнение эксперт. — Во-вторых, наши подводные лодки могут атаковать противника из полыньи, которую они могут там найти. Могут атаковать, проламывая рубкой не очень толстый лед и всплывая. На многих подводных лодках Северного флота, если к ним приглядеться, видно, что на рубках есть вмятины. Сразу понятно, что эта лодка ходила подо льдами Арктики и рубкой <...> пыталась проломить лед для того, чтобы всплыть и иметь возможность нанести удар ракетой".

Подобный прием был в очередной раз отработан в ходе комплексной арктической экспедиции "Умка" в 2021 году. Тогда впервые в истории сразу три подлодки проломили ледяной покров и поднялись на поверхность на расстоянии до 300 м друг от друга. В рамках "Умки" одна из лодок из подводного положения выпустила торпеду, которая взрывом образовала полынью. В ней и всплыл атомный ракетоносец.

"Надо понимать, что не вся Арктика покрыта льдом, — напомнил Литовкин. — Например, Баренцево море не замерзает — до него доходят остатки Гольфстрима (теплого морского течения — прим. ТАСС). Карское море, остальные моря замерзают вплоть до Чукотки". Полковник в отставке отметил, что лед, покрывающий арктические моря, не всегда имеет большую толщину, а корабельные гидроакустики постоянно ищут тонкие участки ледяного покрова, полыньи.

Пуск баллистической ракеты "Булава" с атомной подлодки проекта 955 "Юрий Долгорукий". Источник: © Владимир Иващенко/ Пресс-служба Северного флота/ ТАСС

"Подо льдом ходят не только наши подводные лодки, но и американские, — добавил эксперт. — Мы их слышим, находим и стараемся оттуда "вытолкать". Виктор Литовкин объяснил, что российские атомные "стратеги", как правило, ходят подо льдами с поддержкой многоцелевых атомных субмарин. "Подводная лодка типа "Борей" идет вместе с лодкой типа "Ясень", которая может атаковать чужую подводную лодку и защитить нашу, — сообщил он. — Они несут боевое дежурство в паре. Это не значит, что они ходят бок о бок — они ходят на определенном расстоянии друг от друга".

"Можно говорить о паритете, потому что, в принципе, у нас атомных подводных лодок примерно столько, сколько у американцев", — сказал Литовкин, сравнивая морскую составляющую стратегических ядерных сил двух стран. Полковник в отставке выразил мнение, что число подводных атомных стратегических ракетоносцев ВМС США несколько выше, чем у ВМФ РФ, однако преимущество не носит решающего характера.

Виктор Бодров