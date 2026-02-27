НАТО отстает в гонке по строительству ледоколов, являющихся важнейшим инструментом ведения войны в Арктике (Business Insider, Германия)

BI: НАТО отстает от России по качеству и количеству ледоколов

Запад признал, что отстает от России по количеству и качеству ледоколов, пишет Business Insider. В условиях арктической гонки это стало настоящей ахиллесовой пятой альянса: без ледоколов вся его военная мощь на севере сводится к нулю.

Джейк Эпштейн (Jake Epstein)

Силы НАТО отстают от России и Китая в гонке по строительству ледоколов, которые исключительно важны для ведения арктической войны. Об этом изданию Business Insider рассказал главный норвежский военачальник.

В этом интервью вице-адмирал Руне Андерсен, возглавляющий объединенный штаб норвежских вооруженных сил, назвал отставание в количестве ледоколов ключевым фактором неравенства боевых возможностей, существующим между НАТО и ее противниками в Арктике.

Россия и Китай — единственные страны, в больших количествах строящие ледоколы. По словам Андерсена, Запад "отстает", не имея возможности действовать в Арктике с таким же размахом, как Москва и Пекин.

Россия имеет в составе своего флота десятки ледоколов — примерно 40, по некоторым оценкам. Это намного больше, чем у любой другой страны. Китай, который в последние годы чрезвычайно активизировался в Арктике, построил пять таких судов. Москва и Пекин планируют работать вместе, решая задачу по увеличению ледокольного флота.

У США, в отличие от них, всего лишь один тяжелый полярный ледокол, а также несколько небольших судов. В прошлом году администрация Трампа заявила, что у береговой охраны США "способных работать в Арктике кораблей недостаточно для удовлетворения текущих потребностей, что представляет угрозу национальной безопасности". Президент также призвал резко увеличить общий численный состав флота.

В последние годы безопасность в Арктике все чаще оказывается в центре внимания НАТО в связи с расширением деятельности России и Китая в высоких широтах. Усиление соперничества выводит на передний план разрыв по количеству ледоколов.

Эти корабли, построенные специально для того, чтобы ломать перекрывающий морские пути лед, имеют решающее значение в регионе, потому что они позволяют передвигаться по замерзшим, но стратегически важным водам, открывая доступ к торговым маршрутам и природным ресурсам. В случае начала конфликта они обеспечат маневренность, а также будут решать задачи по поддержке и тыловому обеспечению.

Канада, Финляндия и другие члены НАТО вносят свой вклад в ледокольный арсенал западного альянса, имея десятки ледоколов. Таким образом, альянс приближается к паритету с Россией; но эксперты по Арктике считают, что почти треть этих судов превысила проектный срок службы. Российский ледокольный флот тяжелее, и он более специализированный. Его суда спроектированы таким образом, чтобы действовать в тяжелой ледовой обстановке, что не по силам многим кораблям альянса.

Это создает "стратегические дилеммы в вопросе проецирования силы", — сказал натовский представитель.

Андерсен сообщил, что страны НАТО осознают нехватку ледоколов и предпринимают шаги для сокращения разрыва.

Администрация Трампа, например, заявила в октябре, что планирует заказать в Финляндии четыре средних корабля ледокольного класса для береговой охраны и построить еще семь на американских верфях с использованием финского опыта.

Береговая охрана считает, что ей нужно как минимум девять таких кораблей "для круглогодичного обеспечения национальной безопасности в Арктике", заявил в то же время Белый дом.

Финляндия является мировым лидером в строительстве ледоколов. Ее компании спроектировали 80% всех ледоколов мира, а местные судостроительные заводы построили 60%. Другими ведущими странами в этой области являются Канада, Россия и Китай.

Официальный представитель объединенного морского командования НАТО капитан второго ранга Арло Абрамсон рассказал Business Insider, что государства-члены "вкладывают ощутимые инвестиции в ледоколы". "Наш коллективный потенциал дает ВМС союзников и береговой охране возможность действовать в арктических условиях", — добавил он.

Помимо ледоколов, члены НАТО вкладывают средства в другие технологии и системы, позволяющие им закрепиться в Арктике. Среди них дополнительные средства наблюдения, беспилотные летательные аппараты, спутники и машины, способные работать при низких температурах.

Западные вооруженные силы также расширяют масштабы своих арктических учений, знакомя солдат с суровой местностью, и проводят новые операции сдерживания в целях усиления своих позиций по всему региону.