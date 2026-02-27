Войти
ixbt.com

Зеленоградский «Микрон» создаст сложнейший оптический сканер «Лучник» для производства микросхем

229
0
0
Оптический сканер «Лучник»
Зеленоградский «Микрон» создаст сложнейший оптический сканер «Лучник» для производства микросхем.
Источник изображения: Изображение сгенерировано ChatGPT

На разработку заменителя прецизионного американского оборудования выделено 1,5 млрд рублей

Зеленоградский завод «Микрон» (входит в группу «Элемент») выиграл тендер Минпромторга на разработку уникальной для России автоматизированной установки «Лучник» для измерения рассовмещения топологических слоев. Стоимость контракта составляет 1,56 млрд рублей. Оборудование является критически важным звеном в производстве микросхем, оно отвечает за идеальную точность наложения слоев при печати чипов на кремниевых пластинах. Цель проекта — создать отечественный аналог американской установки ARCHER 10 XT от компании KLA Tencor.

«Лучник» будет работать с пластинами диаметром 150 и 200 мм, контролировать точность наложения слоев с проектными нормами до 130 нм, обеспечивать производительность не менее 75 пластин в час, использовать встроенные интерферометры и алгоритмы машинного зрения для мгновенной коррекции процесса.

Разработка такой установки находится на стыке прецизионной механики, фундаментальной оптики и сложнейшего ПО. Предметный столик должен перемещаться с нанометровой погрешностью, требуется создание линз с экстремально высокой числовой апертурой, а завершить работы нужно до июля 2029 года — это очень жесткие требования для такой установки, создаваемой к тому же с нуля.

Вместе с тем, у «Микрона» есть стимул, ведь завод выступает одновременно и разработчиком, и заказчиком-потребителем. Наличие действующей производственной линии 200-миллиметровых пластин позволит инженерам оперативно обкатывать прототипы в реальных условиях, что значительно повышает шансы на успешную реализацию проекта «Лучник».

Права на данный материал принадлежат ixbt.com
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
Микрон НИИМЭ
Минпромторг РФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.02 07:24
  • 1
В США оценили крупнейшие танковые силы в мире
  • 27.02 06:59
  • 0
Комментарий к "США обозначили угрозу с воздуха в будущем"
  • 27.02 04:49
  • 14687
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.02 02:15
  • 1
США обозначили угрозу с воздуха в будущем
  • 27.02 00:19
  • 0
Комментарий к "Российский Су-57 обвинили в изменении баланса сил в «подбрюшье НАТО»"
  • 26.02 23:35
  • 1
Комментарий к "Четыре года СВО: уроки и выводы"
  • 26.02 23:02
  • 0
Комментарий к "На Западе нашли у России первый в мире межконтинентальный истребитель-бомбардировщик" и "Первый в мире истребитель межконтинентальной дальности на службе России (Military Watch Magazine, США)"
  • 26.02 21:37
  • 0
Комментарий к "В США Т-95 сочли «лучшим российским танком, которого никогда не было»"
  • 26.02 20:49
  • 2
Совершил первый полет третий опытный образец лёгкого самолёта ЛМС-901 "Байкал" с двигателем ВК-800СМ
  • 26.02 19:44
  • 1
«Ничего невозможного нет». Удастся ли России взять под контроль Одессу?
  • 26.02 15:53
  • 1
В этом году в России планируют запустить 28-нанометровый литограф
  • 26.02 10:34
  • 1
Стало известно о разработке «неудержимой» ракеты мощнее «Орешника»
  • 26.02 01:45
  • 0
Комментарий к "«Лондон приближает ядерную войну». Британия допустила появление войск на Украине"
  • 26.02 00:44
  • 1
Преимущество практически во всём: Пентагон оценил потенциал ВС РФ в зоне СВО
  • 26.02 00:24
  • 1
"Ростех" поставил партию зенитных управляемых ракет для "Панцирей"