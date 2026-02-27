Запад растранжирил годы, которые нам пожертвовала Украина (The Times, Великобритания)

The Times: Европа бросает России вызов, но при этом не способна к противостоянию

В Европе забили тревогу из-за того, что ее армии ни на что не способны, пишет The Times. Понимание пришло, когда горстка украинских дронов на учениях в Эстонии без особых усилий "уничтожила" европейские войска. А раз Украина на такое способна, то Россия просто сотрет их в порошок.

Эдвард Лукас

Вместо того, чтобы готовиться к войне из-за соседства с Россией, мы отстаем — а Путин перевооружается.

В Лондоне по-прежнему царят благодушие и самонадеянность — что поразительно, учитывая наше плачевное положение. Между Россией и Украиной уже идут мирные переговоры, так что наверняка предстоит некое сумбурное прекращение огня и последующие меры безопасности (будем надеяться, не слишком обременительные). А тот этот конфликт нам уже опостылел. Наша сомнительная безопасность могла бы лишить нас сна и покоя — но и этого не происходит. В конце концов, Дональд Трамп так и не сломал НАТО. И мы понемногу крепим нашу оборону — по крайней мере, рассуждаем об этом. Жизнь продолжается. Это наша жизнь — миллионы убитых, изувеченных и душевно травмированных за последние четыре года не в счет.

Между тем мир стал гораздо опаснее для Великобритании с тех пор, как российские танки пересекли украинскую границу в 2022 году. Главная утрата — это доверие Европы к Америке. Долгие годы США стремились к цели — создать ширящийся альянс под собственным руководством — но при этом скупились на средства и не выказывали готовности защищать тех, кто примет их предложение.

В 2008 году администрация Буша на саммите альянса в Бухаресте предложила принять Украину и Грузию в НАТО, но эта идея не возымела особого успеха. Учитывая щекотливость этого вопроса для России, нам следовало действовать с величайшей осторожностью и решимостью. Вместо этого Джордж Буш — младший перевернул с ног на голову основополагающий принцип внешней политики Теодора Рузвельта: говорил громко, а вместо большой дубинки держал в руках маленькую тросточку. Неподготовленная и нерешительная Америка не смогла убедить крупных европейских союзников в целесообразности расширения. Украине лишь посулили членство (сигнал тревоги для России), хотя в действительности его предоставлять никто и не собирался (зеленый свет для вмешательства Кремля).

Мы с американцами придерживались этой пагубной смеси дерзости и нерешительности и впредь: в 2014 году мы убедили Украину выбрать прозападный путь, но одновременно стремились избежать трудностей. Лично я решительно поддерживаю членство Украины в НАТО и ЕС. Жаль, что мы не приступили к этому раньше. Но я отдаю себе отчет в том, что это подразумевает высочайший риск конфронтации с Россией. Те, кто принимал тогда решения, этого не учли. Украинцы заплатили за это попустительство ужасающую цену. Их горькое разочарование омрачит наши отношения на долгие годы.

Самообольщение и банальности долгое время скрывали пустую браваду альянса, обеспечивавшего нашу безопасность и свободу. Раньше наши враги об этом только подозревали. Теперь они знают наверняка. НАТО по-прежнему преуспевает в планировании и подготовке, но как военный альянс (а это его первейшая задача) утратила всякий смысл. Большинство европейских стран так и не выполнили ранее обещанного. США регулярно и во всеуслышание заявляют, что не намерены предоставлять боевую мощь, чтобы заполнить эти бреши. Если повезет, то в заранее срежиссированной конфронтации с Россией президент Трамп бросит силы на защиту европейских союзников. Но куда как вероятнее, что нам не повезет (например, США отвлекутся на кризис в Тихом океане) — и тогда нас ждет путаная и исполненная внутренних распрей борьба, чьи ставки прояснятся лишь по прошествии времени.

Россия видит нашу слабость отчетливее, чем в 2022 году, и сегодня она гораздо опаснее (в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать, заявления о возможной будущей атаке на западные страны президент Владимир Путин назвал "чушью", —прим. ИноСМИ). Конфликт превратил милитаризм и ксенофобию в государственную идеологию. <...> Китай бросил Кремлю экономический спасательный круг. Многочисленные пакеты наших санкций, слишком слабых и запоздалых, не остановили военную машину. Мы наобещали остановить Россию, но так этого не сделали — и тем подорвали к себе доверие.

Россия многому научилась на украинском поле боя и выучила уроки быстрее и лучше, чем мы ожидали. Ее вооруженные силы становятся все более грозными, особенно в передовых возможностях беспилотников, ракет и средств радиоэлектронной борьбы. Где же Великобритания в борьбе за технологии нового поколения? Лучше не спрашивайте. У британского генерала, наблюдавшего в прошлом году за учениями в Эстонии, где горстка украинских беспилотников без особых усилий уничтожила наши войска, только и вырвалось: "Черт, нам крышка!".

У всех на устах страх, что Россия разделается с Украиной, превратив ее в руины, а затем обратит внимание на главную цель — НАТО. Куда вероятнее, что конфликт выйдет России боком, и в отместку она обрушится на западных покровителей Украины (в Кремле уже говорили, что у России нет таких целей — прим. ИноСМИ). Жертвой едва ли станет бдительный и хорошо подготовленный сосед вроде Финляндии, Прибалтики или Польши. Куда более легкой мишенью станет почивающая на лаврах страна "старого Запада" — например, Великобритания, которая в историческом списке недругов России занимает почетное второе место после США. Бывший глава Генштаба генерал сэр Роли Уокер заявил на этой неделе, что мы "идем встречными курсами" со стремительно перевооружающейся Россией, упомянув риск "крупномасштабных боевых операций" уже в следующем году.

Кто-нибудь мотает на ус? Мы разбазарили время, которое своими жертвами нам подарила Украина. Мы не готовы к войне ни в психологическом, ни военном, ни в дипломатическом плане. У нас не хватает ни личного состава, ни оборудования, ни боеприпасов. У нас нет серьезной национальной обороны — особенно против ракет, бомб или беспилотников дальнего действия. В этом мы опираемся на союзников. И давнее и неуклонно ширящееся расхождение между нашим словом и делом в рядах НАТО вызывает у наших европейских союзников лишь раздражение, переходящее в гнев, — особенно у тех, кто стремительно перевооружается, начиная с Германии на востоке. Они уже готовятся к миру без НАТО. А мы?