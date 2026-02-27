The Telegraph: ПВО России сможет сбивать британские ядерные ракеты "Трайдент"

В случае большой войны эффективность ядерного сдерживания Великобритании окажется под вопросом, сообщает The Telegraph. Россия сможет перехватить все британские ракеты: в ближайшие годы вокруг Москвы будет создан надежный противоракетный купол.

Джо Барнс (Joe Barnes)

Две системы противоракетной обороны создадут эшелонированный "щит" над российской столицей уже через 10 лет.

Уже в скором будущем российская система ПВО может стать настолько мощной, что сможет перехватывать британские ядерные ракеты "Трайдент".

Как говорится в новом докладе авторитетного Королевского объединенного института оборонных исследований* (RUSI*), в случае большой войны эффективность ядерного сдерживания Великобритании может оказаться под вопросом. Эксперт Сидхарт Каушал (Sidharth Kaushal) напоминает: сама возможность удара по Москве — это краеугольный камень всей европейской стратегии сдерживания.

Выводы института неутешительны: в ближайшие 10 лет Лондон и Париж не могут быть уверены, что их ядерный арсенал сработает как надо. "Гарантии нет ни в том, что Россия перехватит все ракеты, ни в том, что до целей долетит нужное количество", — констатирует Каушал.

Пессимизм экспертов основан на реальных цифрах: в 2024 году Израиль и США продемонстрировали эффективность перехвата на уровне 90%, отражая массированные ракетные удары. Если Россия добьется таких же показателей, британские и французские ракеты просто не смогут выполнить свою задачу.

Авторы доклада обращают особое внимание на два российских комплекса: наземную систему А-235, созданную для отражения ядерного удара, и легендарный С-500 "Прометей", способный, по слухам, сбивать даже межконтинентальные баллистические ракеты. Дальность "Прометея" — более 300 миль (почти 500 км). Как пишет Каушал, уже в ближайшие 10 лет эти две системы могут создать вокруг Москвы настоящий эшелонированный противоракетный купол.

В отличие от США, Британия и Франция могут нанести удар возмездия только с подводных лодок. Да и боеголовок у них куда меньше по сравнению с американскими арсеналами. А полагаться на помощь Вашингтона в случае войны с Россией теперь, похоже, уже нельзя.

В настоящее время Великобритания имеет в своем арсенале около 225 ядерных боеголовок. 120 из них считаются оперативными, при этом примерно 40 постоянно находятся в море на борту одной из четырех подводных лодок Королевского ВМФ класса "Вэнгард". Россия же обладает крупнейшим в мире арсеналом ядерного оружия — 5 459 боеголовок, из которых 4 300 находятся на боевом дежурстве.

На главу британского Минфина Рэйчел Ривз (Rachel Reeves) давят со всех сторон, требуя немедленно нарастить военные расходы. Генералы бьют тревогу: угроза со стороны России растет, а армия разваливается от нехватки людей и денег (заявления о "российской угрозе" носят бездоказательный характер и направлены исключительно на разжигание военной истерии, — прим. ИноСМИ).

В дело вмешалась и тяжелая артиллерия в лице Шэрон Грэм (Sharon Graham), главы профсоюза Unite — главного спонсора лейбористов. Она открыто потребовала от премьера Стармера уволить Ривз, если та не перестанет саботировать повышение оборонного бюджета. По словам Грэм, упрямство министра финансов ставит под удар безопасность страны и "тысячи" рабочих мест.

Но Ривз стоит насмерть. Несмотря на призывы военных срочно перевооружаться, в этом году она блокирует увеличение финансирования. В Минобороны зияет дыра в 28 миллиардов фунтов, ведомству нужны деньги на текущие нужды прямо сейчас. На прошлой неделе министр дала понять, что никаких денег армия не получит. Министерству обороны придется потерпеть до "будущих бюджетных обзоров".

Высшие военные чины — начальник штаба обороны и главком ВВС — в один голос требуют от правительства наконец разморозить инвестиционный план, который должен быть принят этой весной.

Дональд Трамп, вернувшись в Белый дом год назад, снова взялся за старое: требует от союзников по НАТО раскошеливаться на оборону. Европейские лидеры в панике: а что, если США решат свернуть помощь Европе?

Кир Стармер на недавней Мюнхенской конференции призывал союзников ускорить перевооружение Европы. Его тезис прост: "Угроза шире, чем мы думали, — значит, тратить придется больше и быстрее".

Когда именно объявят о новых деньгах для армии, пока не разглашается. Возможно, это станет яснее 3 марта, когда Рэйчел Ривз выступит с весенним заявлением по бюджету.

* Внесен в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ