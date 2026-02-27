Войти
Деловая газета "Взгляд"

War Zone сообщил о планах США построить 450 новых шахт для МБР

231
0
0
War Zone сообщил о планах США построить 450 новых шахт для МБР
War Zone сообщил о планах США построить 450 новых шахт для МБР.
Источник изображения: @ U.S. Air Force/Airman 1st Class Mattison Cole/dvidshub.net

Пентагон построит с нуля 450 шахт для размещения там новых межконтинентальных баллистических ракет Sentinel, при этом запланированные к списанию ракеты Minuteman III в то же время будут оставаться на своих позициях «на переходный период», сообщает портал War Zone.

Пентагон построит с нуля 450 шахт для размещения новых межконтинентальных баллистических ракет Sentinel, одновременно сохранив на переходный период существующие 400 шахт с ракетами Minuteman III, передает War Zone.

Согласно сообщению портала, обе системы вооружения будут находиться на боевом дежурстве одновременно в течение определенного времени. Ожидается, что процесс перехода от Minuteman III к Sentinel завершится к 2036 году, однако точное количество ракет, находящихся на дежурстве на этом этапе, не уточняется.

Портал отмечает, что ранее планировалось использовать уже существующие шахты, но от этого отказались из-за высокой стоимости переоборудования. Сейчас строительство прототипа новой шахты уже ведется в штате Юта. В статье подчеркивается, что неясно, будет ли эта шахта использоваться для тестовых пусков в будущем, а также напоминается о существующих ограничениях СНВ-3 на количество пусковых установок.

Проект включает не только шахты, но и создание новых пунктов управления и масштабной коммуникационной инфраструктуры. Некоторые вопросы, такие как выкуп земли у частных владельцев и дальнейшая судьба выведенных из эксплуатации шахт Minuteman III, пока остаются нерешенными. В 2025 году Пентагон признал, что стоимость программы Sentinel выросла на 81% и теперь составляет почти 141 млрд долларов, основная часть расходов приходится на закупку и строительство объектов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом пообещал вести диалог с Россией по новому договору о контроле над ракетами. Дональд Трамп заявил, что США готовы обсуждать с Россией вопросы, связанные с ДСНВ. Эксперт-американист отметил отсутствие официальных заявлений Вашингтона по вопросам ДСНВ.

Дмитрий Зубарев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Minuteman
СНВ-3
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.02 07:24
  • 1
В США оценили крупнейшие танковые силы в мире
  • 27.02 06:59
  • 0
Комментарий к "США обозначили угрозу с воздуха в будущем"
  • 27.02 04:49
  • 14687
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.02 02:15
  • 1
США обозначили угрозу с воздуха в будущем
  • 27.02 00:19
  • 0
Комментарий к "Российский Су-57 обвинили в изменении баланса сил в «подбрюшье НАТО»"
  • 26.02 23:35
  • 1
Комментарий к "Четыре года СВО: уроки и выводы"
  • 26.02 23:02
  • 0
Комментарий к "На Западе нашли у России первый в мире межконтинентальный истребитель-бомбардировщик" и "Первый в мире истребитель межконтинентальной дальности на службе России (Military Watch Magazine, США)"
  • 26.02 21:37
  • 0
Комментарий к "В США Т-95 сочли «лучшим российским танком, которого никогда не было»"
  • 26.02 20:49
  • 2
Совершил первый полет третий опытный образец лёгкого самолёта ЛМС-901 "Байкал" с двигателем ВК-800СМ
  • 26.02 19:44
  • 1
«Ничего невозможного нет». Удастся ли России взять под контроль Одессу?
  • 26.02 15:53
  • 1
В этом году в России планируют запустить 28-нанометровый литограф
  • 26.02 10:34
  • 1
Стало известно о разработке «неудержимой» ракеты мощнее «Орешника»
  • 26.02 01:45
  • 0
Комментарий к "«Лондон приближает ядерную войну». Британия допустила появление войск на Украине"
  • 26.02 00:44
  • 1
Преимущество практически во всём: Пентагон оценил потенциал ВС РФ в зоне СВО
  • 26.02 00:24
  • 1
"Ростех" поставил партию зенитных управляемых ракет для "Панцирей"