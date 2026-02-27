Рютте: НАТО нужно увеличить мощность ПВО в пять раз

Источник изображения: topwar.ru

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, выступая перед журналистами, озвучил цифру, от которой у европейских налогоплательщиков вполне может случиться нервный тик. Альянсу, оказывается, необходимо нарастить возможности противовоздушной обороны в пять раз.

Логика хромает на обе ноги. С одной стороны, Рютте бодро рапортует, что НАТО уже сегодня способен защитить себя. С другой – требует пятикратного увеличения ПВО. Видимо, для подстраховки. Или чтобы защищаться не просто хорошо, а так, чтобы уж точно ни один БПЛА или ракета мимо не пролетели.

Хотя, глядя на эффективность работы украинской ПВО после получения западных комплексов, европейцам следовало бы задуматься: а не списывают ли они в расходы то, что потом просто красиво горит?

Рютте призвал европейцев меньше переживать о готовности США защищать Европу и больше вкладываться в оборону своими кровными.

Но самое интересное в этой истории – комментарий еврокомиссара по обороне Андрюса Кубилюса. Он с плохо скрываемым раздражением констатирует: европейская промышленность вместо того, чтобы штамповать ракеты пачками, почему-то повышает цены.

Как итог, на словах Европа готова вкладываться, но ее производители предпочитают осваивать бюджеты, а не наращивать мощности.