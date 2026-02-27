Войти
Россия расширяет сеть ГЛОНАСС, разместив станцию в Мьянме

215
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Россия расширяет глобальную навигационную спутниковую систему ГЛОНАСС, новую станцию Москва откроет в юго-восточной Азии, на территории Мьянмы. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов совершил рабочую поездку в Мьянму, где провел рабочую встречу с главой республики Мин Аун Хлайном, а также генеральным директором Мьянманского космического агентства доктором Сое Мьинт Маундом. В ходе прошедших переговоров Баканов договорился о размещении на территории Мьянмы станции сбора измерений для системы ГЛОНАСС. Уже определено место размещения.

Сделан еще один весомый шаг в области взаимодействия между Россией и Мьянмой, по итогам переговоров с генеральным директором Мьянманского космического агентства доктором Сое Мьинт Маундом подписан российско‑мьянманский Меморандум о развитии сотрудничества в области пилотируемой космонавтики.

Источник изображения: topwar.ru

Кроме того, Россия подготовит первого мьянмского космонавта, по времени отправления его на орбиту информации нет, всё пока предварительно.

Как сообщили в Роскосмосе, также идет обсуждение размещения станции слежения за космическими объектами (автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве).

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  В новости упоминаются
Страны
Мьянма
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
ГЛОНАСС
